Общество

Псковичка приняла участие в телешоу «Здравствуй, сладкий»

Жительница Пскова приняла участие в шоу «Здравствуй, сладкий» на телеканале «Суббота!». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе телеканала.

Фото здесь и далее: пресс-служба телеканала «Суббота!»

На телеканале «Суббота!» продолжается кондитерское реалити-шоу «Здравствуй, сладкий». В проекте певица Клава Кока и кондитер Нина Тарасова пробуют десерты участников, которые соревнуются за заказ от звездного гостя. В новом выпуске гостями программы стали продюсер Пашу и певцы Анет Сай и Кирилл Скрипник.

Участницей нового выпуска стала Галина Носкова из Пскова. На дегустацию девушка привезла мармелад разных видов — рецепт сладости Галина разработала сама.

Чтобы одержать победу в проекте, участник должен пройти три этапа отбора и удивить звездного заказчика своим десертом.

Выпуск с участием псковички выйдет в эфир 18 марта в 16.00.