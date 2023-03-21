Общество

Прививку от энцефалита могут сделать псковичи в поликлиниках

Прививку от энцефалита могут сделать псковичи в поликлиниках областного центра. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном комитете по здравоохранению.

«Совсем скоро, когда установится тёплая весенняя погода, возрастёт биологическая активность животных, которые являются переносчиками многих инфекционных заболеваний. Одной из наибольших опасностей при прогулке на природе, за городом, в лесу являются клещи — переносчики целого ряда инфекционных заболеваний, в том числе клещевого вирусного энцефалита», – отметили в комитете по здравоохранению.

Специалисты напомнили, что клещевой вирусный энцефалит – это острое инфекционное заболевание, характеризующееся лихорадкой, интоксикацией, поражением вещества и оболочек головного и спинного мозга. Тяжёлое течение острой инфекции может привести к инвалидности, когда парезы и параличи сохраняются на всю жизнь. А в самых тяжёлых случаях возможен летальный исход.

Вакцинация от клещевого энцефалита проводится в рамках национального календаря прививок по эпидемиологическим показаниям бесплатно по полису ОМС в доврачебном кабинете поликлиник по месту жительства.

В Пскове привиться можно в любом подразделении городской поликлиники, обратившись в доврачебный кабинет в часы работы:

подразделение №1 (улица Кузнецкая, 19);

подразделение №2 (улица Коммунальная, 23);

подразделение №3 (улица Индустриальная, 8).

При возникновении вопросов для удобства пациентов рекомендуется обращаться по единому телефону информационно-справочной службы поликлиники 299-028.