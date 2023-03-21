Общество

Большинство россиян планируют выйти на пенсию до 60 лет ­— опрос

67% россиян хотят выйти на пенсию до 60 лет, говорится в исследовании «Работа.ру» и СберНПФ. Половина участников опроса планируют завершить карьеру в 51-60 лет — преимущественно работники сфер производства и торговли. В то же время почти каждый пятый (18%) собирается прекратить работать до 50 лет, а 3% ­— до 40. В основном это сотрудники IT и транспортных предприятий.

Между тем только 20% хотят выйти на пенсию в положенный срок — от 61 до 65 лет. Об этом сообщили главным образом трудящиеся в сфере строительства и производства. Еще 13% планируют уйти на покой после 65 – в основном сотрудники сферы транспорта, бухгалтерии и ритейла, сообщают «Известия».

При этом, согласно результатам опроса, практически каждый третий россиянин к моменту выхода на пенсию рассчитывает обладать сбережениями на сумму от 10 млн рублей.

Вдвое меньше (16%) хотят накопить 5-10 млн, и только 10% – 500 тысяч. Респонденты рассказали, что надеются не только на выплаты по старости, но и на негосударственные пенсии, деньги от аренды и инвестиции в ценные бумаги.

Создание нескольких источников дохода — это разумная финансовая стратегия, позволяющая сохранить привычный уровень жизни после завершения карьеры, отметил руководитель направления СберНПФ Тимур Гилязов.