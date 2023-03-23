Общество

Роструд назвал самых востребованных учителей-предметников

Среди самых востребованных учителей-предметников - учителя математики, русского языка и литературы, сообщила пресс-служба Роструда со ссылкой на данные портала «Работа России».

«Среди самых востребованных преподавателей-предметников учителя математики, русского языка и литературы, а также иностранного языка. Об этом свидетельствует анализ данных портала "Работа России", подготовленный на основе выборки предложений для учителей, педагогов и преподавателей. Всего для специалистов данных профессий доступно более 37 тысяч предложений по всей стране», – приводит сообщение РИА Новости.

В Роструде добавили, что для учителей математики на портале есть более трех тысяч вакансий, для учителей русского языка и литературы более 2,5 тысяч, также работодатели ищут преподавателей иностранного языка (порядка 1,7 тысяч предложений), физики (1,3 тысяч), информатики (около 900 рабочих мест), химии и истории (примерно по 600 вакансий). Кроме того, в российские образовательные учреждения требуются методисты, логопеды, дефектологи и другие специалисты.

Отмечается, что некоторые работодатели в своих объявлениях сообщили о готовности оказать поддержку при переезде кандидатам из других регионов, в частности, обеспечить жильем, полным соцпакетом или предоставить другие дополнительные бонусы.

«Лидером по числу вакансий в сфере образования стал Краснодарский край, в регионе 3,6 тысяч предложений. Далее следуют Иркутская и Свердловская области, в каждой из них доступно свыше 1,8 тысяч вакансий. Также большое число вакансий в Новосибирской области (1,5 тысяч.), в Челябинской области и Красноярском крае (по 1,3 тысяч)», – заключили в Роструде.