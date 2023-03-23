Общество

Минздрав утвердил перечень медиков для спецвыплат

На дополнительный доход смогут рассчитывать врачи, медсестры, младший медперсонал в поликлиниках, районных больницах, а также работники скорой помощи. Поддержать некоторых медицинских специалистов решили еще в конце прошлого года — теперь приказ Минздрава утверждает точный перечень тех, кому именно должны назначать выплаты.

Специальная социальная выплата действует с января 2023 года, доплату должны получать больше миллиона человек. Из бюджета на это выделили свыше 152 миллиардов рублей. В Соцфонд по итогам каждого месяца поступает информация о медиках, имеющих право на дополнительный доход. Приказ Минздрава утверждает точный перечень таких специалистов. В него вошли:

врачи, специалисты со средним медобразованием и младший медицинский персонал центральных районных, районных и участковых больниц,

врачи поликлиник и амбулаторий, а также работающие с ними люди со средним образованием и младший медперсонал,

врачи и медицинские работники с высшим образованием, проводящие прижизненные гистологические и цитологические исследования,

врачи, фельдшеры, медсестры, младший медперсонал скорой помощи и специалисты по приему вызовов.

Список составлен в соответствии с идеей, что поддержку надо оказывать на самом напряженном участке — врачам, осуществляющим первичную медико-санитарную помощь, и работникам скорой, сказал «Парламентской газете» заслуженный врач России, сенатор Владимир Круглый. «В списке и доктора, работающие в деревне, в районах, чтобы привлечь в эти учреждения или удержать от переезда специалистов. Очень важно, что это не только врачи, но и средний и младший медицинский персонал», — сказал он.

Социальные выплаты — правильный шаг, но могут возникнуть и проблемы, сказал Владимир Круглый: «У нас ведь не появляется больше врачей в отдельном регионе. В каких-то учреждениях вводят выплаты, а в каких-то нет. Есть риск, что врачи будут переходить из вторых организаций в первые. Это не будет массовый переход, но определенный кадровый дисбаланс может быть».

Врачи центральных районных, районных и участковых больниц получат самую большую доплату — 18,5 тысячи рублей. Их коллегам из поликлиник и амбулаторий заплатят 14,5 тысячи, а со станций скорой помощи — 11,5 тысячи рублей. Такую же сумму получат врачи, которые занимаются гистологическими или цитологическими исследованиями.

Для медсестер центральных районных, районных и участковых больниц доплата составит 8 тысяч рублей. Медработники со средним образованием в поликлиниках получат по 6,5 тысячи рублей. Медсестры и фельдшеры станций и отделений скорой помощи — по 7 тысяч рублей.

Для младшего медперсонала центральных районных, районных и участковых больниц, поликлиник и станций скорой помощи размер доплаты составит 4,5 тысячи рублей. Такую же сумму получат фельдшеры и медсестры, принимающие вызовы на станциях скорой помощи.

В районных поликлиниках люди даже с острой формой заболевания не всегда могут попасть на прием к врачу в день обращения — пациентов много, а кадров не хватает. Приказ Минздрава поможет решить проблему, считает сенатор: «Нагрузка у специалистов первичной медико-санитарной помощи очень большая, работа очень тяжелая, особенно в условиях кадрового дефицита. Часто они стараются перейти либо в частную клинику, где зарплата выше, либо уехать в другие регионы. Доплаты призваны эти процессы как минимум остановить и уменьшить».

При этом, по его словам, совместно с выплатами должна быть и дополнительная социальная поддержка — например, предоставление жилья молодым специалистам, мест для детей в детских садах. В этом обязательно должны участвовать региональные власти: «Если муниципалитет не заинтересован, чтобы у него были врачи, то этого никогда и не будет, и наоборот».