Общество

В Госдуме предложили ввести «базовый специалитет» для недоучившихся в вузах

Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов предложил ввести отдельный уровень в системе высшего образования — «базовый специалитет» для тех, кто не завершил обучение в высшем учебном заведении, об этом он сообщил РИА Новости.

«Мы выходим из болонской системы образования. Меняются стандарты, в связи с этим мы предлагаем стандарт "базовый специалитет" для тех, кто не завершил обучение по основной образовательной программе высшего образования, но успешно прошел промежуточную аттестацию», — подчеркнул Чернышов.

Также депутат отметил, что миллионы граждан, по разным причинам не завершивших обучение в вузах, после получения диплома установленного образца смогут претендовать на более продвинутые должности.

Кроме того, он напомнил, что в советской образовательной системе существовало неполное высшее образование.