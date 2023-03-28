Общество

Вскрытие рек грозит заторами льда в Псковской области

Вскрытие рек на территории четырех регионов Северо-Западного федерального округа страны может привести на этой неделе к образованию заторов льда, в том числе в Псковской области. Об этом предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).

«При активном развитии весенних процессов прогнозируется формирование заторов льда при вскрытии на реках Ленинградской, Псковской, Новгородской областей и Республики Карелия», — говорится в сообщении на сайте ВНИИ ГОЧС.

Отмечается, что в азиатской части России сохраняется вероятность подтопления объектов инфраструктуры в Приморском крае, где ожидается подъем уровней воды в водоемах до двух с половиной метров, пишет «Прайм».

По данным ученых ВНИИ ГОЧС, толщина льда на реках европейской территории России составляет от 10 до 60 сантиметров. В Сибирском и Дальневосточном федеральных округах — от 48 сантиметров до 1 метра, а в Якутии, на севере Красноярского края и Ханты-Мансийском автономном округе — почти полтора метра.