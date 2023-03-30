Общество

Швейное дело планируют возродить в Островском районе

Одна из ведущих швейных фабрик Псковской области помогает возродить обучение швейному делу в Островском районе. В Островском многопрофильном колледже прошла встреча главы администрации Дмитрия Быстрова с участием генерального директора швейной фабрики Веры Григорьевой. Тема встречи была посвящена возможности реализации проекта по возрождению обучения швейному делу с последующим трудоустройством на ведущей швейной фабрике в Острове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации Островского района.

Фото здесь и далее: пресс-служба администрации Островского района

На данный момент в колледже обучение по специальности «швейное дело» проходит в сокращенном формате, оно длиться всего 10 месяцев.

«При условии возможности набора полноценной учебной группы по специальности "оператор швейного оборудования" срок обучения в таком случае составит 3 года. Тем самым Островский колледж мог бы выпускать готовых к работе на современном производстве специалистов», – рассказали в администрации.

По замечанию руководителя учебного центра, проблема реализации проекта кроется в кадровом голоде – не хватает мастеров производственного обучения. Если данная ставка будет закрыта, можно будет уверенно готовить о старте новой специальности.

Вера Григорьева отметила, что предприятие заинтересовано в данном проекте и готово предложить различного рода поддержу абитуриентов. Уже по время прохождения практики на базе предприятия к ученикам будет прикреплен квалифицированный наставник, чей опыт поможет в освоении основ профессии.

Лучшим студентам фабрика готова предложить трудоустройство. Предприятие проводит и экскурсии, чтобы во время визита в швейный цех в полной мере показать всю многогранность и глубину производственного процесса.