Общество

Подтверждение качества на практике

Весенние полевые работы стартовали почти в 50 субъектах России, и с каждым днем эта цифра увеличивается. Псковские аграрии не отстают от соседей: уже и в наших хозяйствах машины загудели громким ревом и запустили долгожданный новый сельхозсезон. Семена, удобрения, агрооборудование – всё готово и пошло в работу.

Надежная техника в это время как воздух нужна производителям. Именно поэтому к её выбору фермеры априори подходят ответственно. Особенно, если речь идет о тракторах.

Фото здесь и далее: ООО ТК «Еврохимсервис»

Практика показывает, что фермеры зачастую выбирают машины Ростсельмаш 2375 за их производительность, простоту и надежность. Буквально на днях и в Псковскую область приехали новые машины. Евгений Ильин, главный инженер компании «Агро Нова», рассказал о том, как в их хозяйстве появились эти энергонасыщенные машины и завоевали доверие.

С приездом новых машин в компанию «Агро Нова» мощных тракторов Ростсельмаш на полях Северо-Запада, поставленных официальным дилером торговой компанией «Еврохимсервис», стало ровно 60. Вслед за юбилейной поставкой следующие машины не заставили себя ждать: они уже едут в Ленинградскую область, чтобы сразу выйти в поле.

– Евгений, как давно вы работаете с тракторами Ростсельмаш и почему остановились именно на этих моделях?

– У нас в строю уже пять тракторов: буквально на днях пришли два новых Ростсельмаш 2375. А начинали работать в 2018 году, через год к первому взяли еще один, потом добавили в парк трактор с классической компоновкой того же производителя и вот сейчас снова расширились.

За эти годы техника зарекомендовала себя надёжно, подтвердила на деле свои качества. Мы ей доверяем, поэтому закономерно работаем на Ростсельмаш.

– И не было сомнений?

– Нет. Потому что знаем, что берём. А сейчас нам и цена, надо признать, благоволит. Приобрели мощные тракторы с хорошими тяговыми свойствами на выгодных условиях.

– Расскажите, в чём главные преимущества этой техники?

– Трактор Ростсельмаш 2375 на почвообработке заменит сразу 5-6 маломощных собратьев. Мне кажется, к такому аргументу можно больше ничего не добавлять. Что тут говорить? Трактор соответствует своим показателям, тянет отлично, работает исправно, электроники в нём лишней нет, а вот работы для него всегда много.

По-моему, в этих тракторах удачно сочетаются мощность техники и сам конструктив. На всех видах операций тяги в 380 лошадиных сил хватает. С их помощью выполняем сев, обработку почвы, культивацию, дискование, рыхление, используем на заготовке кормов, и подряжаем на других хозяйственных делах.

– Справляется ли сервис с обслуживанием?

– С техникой Ростсельмаш, по большему счету, нет проблем, и не требуется каких-то больших ремонтов.

Если нужно что-то исправить, то обращаемся к сервисной службе официального дилера в нашем регионе – компании «Еврохимсервис». Инженеры работают оперативно: необходимые работы выполняют качественно. Так что тракторы Ростсельмаш 2375 подтверждают своё имя универсальных помощников в хозяйстве.

Трактор Ростсельмаш 2375 с марта этого года может быть доукомлектован новой инновационной разработкой - РСМ Агротроник Пилот 1.0 электроруль, которая значительно улучшает и оптимизирует процесс движения трактора по полю.

Эта система принимает на себя управление траекторией движения техники, а также осуществляет автоматические развороты. Устойчивая работа с высокоточными поправками обеспечивается базовой станцией RTK, которая сохраняет точность движения машины по заданной траектории до 2,5 см.

РСМ Агротроник Пилот 1.0 электроруль перед выходом на рынок прошел испытания и точную настройку для тракторов Ростсельмаш на различных полевых работах: боронование, вспашка, посев и культивация. Корректная работа системы на тракторах подтверждена более чем 300 часами работ в холдинге «Урал Дон» Ростовской области.

Источник: ООО ТК «Еврохимсервис»