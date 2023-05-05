Общество

Скандинавский антициклон несет тепло в Европейскую Россию

Скандинавский антициклон несет тепло в Европейскую Россию, сообщает метеоцентр «Фобос».

Похолодание, резко обрушившееся на центральные области Европейской России в пятницу достигло своего апогея. Сейчас погода начала медленно, но уверенно улучшаться.

«В понедельник влияние антициклона на погоду станет более заметным. Облаков в небе будет меньше, вновь обойдётся без дождей, и, после ночных заморозков, дневная температура достигнет уже +9…+14°С. Солнечной, сухой и тихой будет погода в праздничный день, это позволит воздушным массам прогреться до +12…+17°С», - говорится в прогнозе синоптиков.

С началом короткой рабочей недели температура воздуха после длительного перерыва наконец-то вернётся в рамки климатической нормы и составит +14…+19°С.

Тёплым, до +15…+20°, и сухим ожидается и предстоящий четверг. В конце рабочей недели возможны короткие дожди, но на температуре они пока не скажутся.

«Майская погода исправляется, однако не исключено, что в третьей декаде последний месяц весны ещё раз огорчит жителей средней полосы возвратом холодов, однако до заморозков дело уже не дойдёт», - уточнили синоптики.