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Общество

Психолог назвала основные причины появления любовниц у мужчин

09.05.2023 08:41|ПсковКомментариев: 0

Основные причины появления любовниц у мужчин назвала психолог, сексолог Татьяна Короткова. По ее словам, чаще всего это объясняется поиском новых сексуальных ощущениях.

«Мало кому в продолжительном браке, а также после появления детей, удается сохранять интимные отношения на том же уровне ранних стадий взаимоотношений. Кроме того, сексуальные ощущения желательно разнообразить, привносить нечто новое. А это не всегда практикуется в семейной жизни», — цитирует специалиста «Мослента».

По ее словам, незнакомки манят мужчин своей неизведанностью. При этом многие мужчины не считают свои измены чем-то постыдным, подлым и жестоким. Они уверены, что от природы полигамны, отметила психолог. 

«Когда мужчина и женщина знакомятся, нравятся друг другу и решают строить отношения, они не видят недостатков в партнере, им интересно проводить вместе время, общаться, строить планы. Совместный быт вскрывает отрицательные стороны, и начинаются проблемы. Кажется, что любовь уходит, стремление общаться близится к нулю, копятся взаимные претензии, обиды», — продолжила специалист.

Супругу может не доставать прежнего понимания, внимания и разговоров. И тогда у мужчин появляется желание поискать общение вне дома, найти женщину, которая станет интересоваться им и его делами, понимать, восторгаться и ценить его заслуги, предупредила Короткова.

«На измену мужчина может пойти и из-за влюбленности. Обычно это сопровождается чувством вины, стыдом, изменщик никак не может решить, что ему делать. Он живет на две семьи и сильно терзается, буквально разрываясь надвое», — рассказала психолог. Она отметила, что в этом случае влечение может перерасти в крепкое и сильное чувство, которое приведет к распаду существующей семьи и созданию новой.

Теги: #психология
Источник: Псковская Лента Новостей
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