Общество

Продрогшего бельчонка спасают в псковском подворье

Продрогшего бельчонка спасают в псковском подворье. Об этом сообщается в группе учреждения «Птичий дворик» в социальной сети «ВКонтакте».

Видео: «Птичий дворик» / «ВКонтакте»

«Вот такого малыша привезли к нам в реабилитационный центр "Псковский ковчег".



На территории пансионата "Кривск" он оказался в полном одиночестве, люди ждали, не появится ли мать, но, к сожалению, она так и не появилась. Бельчонок продрог, сам искал помощи у людей, и тогда было решено привезти его к нам», - рассказали в подворье.

Сейчас бельчонок находится под наблюдением.

«Очень ослабленный, но кушает хорошо. Угостили орешками и семечками. Зоологи запрещают кормить белочек миндалём. Всё дело в том, что миндаль содержит сильнейший яд - синильную кислоту. Для маленькой белочки и несколько орешков могут стать смертельной дозой», - уточнили специалисты.