Общество

Более 16 тысяч детей в Псковской области станут участниками летней программы отдыха и оздоровления

Более 16 тысяч юных жителей Псковской области станут участниками летней программы отдыха и оздоровления. Об этом губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову доложила его первый заместитель Вера Емельянова в ходе рабочей встречи во вторник, 23 мая, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства региона.

Фото: Центр детского отдыха и оздоровления Псковской области

Детей примут 174 оздоровительные площадки — 12 загородных лагерей, оздоровительный лагерь на базе санатория «Гороховое озеро», три палаточных лагеря, а также 158 детских лагерей дневного пребывания. Первым свои двери откроет лагерь «Звездный» в Невельском районе. Смена здесь начнется с 27 мая.

«Площадок больше, чем в прошлом году, соответственно, мы сможем дополнительно принять около 450 детей. В целом Псковская область готова к проведению летней оздоровительной кампании для детей», — отметила Вера Емельянова.

По оценке первого заместителя губернатора, обеспечивать работу оздоровительных площадок будут более 4 тысяч специалистов. Заблаговременно проработаны вопросы антитеррористической и противопожарной безопасности, проведены ремонтные работы, закуплено дополнительное оборудование и инвентарь.

В летние месяцы запланировано проведение более 35 профильных смен, для которых разработаны специальные программы.

«Прошу подробнее остановиться на льготных категориях граждан», — сказал губернатор.

Вера Емельянова доложила, что в полном объеме будут удовлетворены потребности в летнем оздоровительном отдыхе семей, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Отдельно проработаны заявки от семей участников специальной военной операции.

На территории Псковской области будут организованы лагеря с привлечением федеральных средств, которые на бесплатной основе примут около 1,1 тысяч детей. Это военно-спортивные смены при областном отделении Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания и молодежный лагерь «Курган дружбы».

«Держите все вопросы прохождения оздоровительной кампании на контроле», — поручил по итогам доклада Михаил Ведерников.