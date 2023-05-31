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Общество

Один день остается у жителей Псковской области для голосования за благоустройство территорий

31.05.2023 07:34|ПсковКомментариев: 0

Онлайн-голосование по отбору объектов благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» завершается сегодня, 31 мая. 

В этом году на голосование в регионе вынесено 83 территории. Участвуют все муниципалитеты. В каждом предоставлено не менее двух позиций. По итогам голосования в области будут определены 35 общественных пространств-победителей. В некоторых муниципалитетах их будет выбрано несколько.

За время реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» в Пскове приведено в порядок 12 общественных пространств. В этом году жители города смогут выбрать три локации, где будут установлены новые спортивные площадки, и один сквер, который будет благоустроен.

Проголосовать за объект благоустройства можно на сайте.
Теги: #благоустройство
Источник: Псковская Лента Новостей
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