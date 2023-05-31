Общество

В Европейской России начинается мощное похолодание

Майское тепло на Русской равнине сегодня сменится апрельской прохладой, сообщает метеоцентр «Фобос».

«Накануне непогода проявила себя на юге страны – мощный шторм накрыл Ростов-на-Дону, где шквал опрокинул трибуну со зрителями на стадионе, есть погибший и пострадавшие. Над Ростовом выросли облака высотой до 12 км, прошёл сильный ливень, и отдельные улицы даже затопило. Бушевала стихия не только в Южной России. Сильные дожди отмечались в Архангельске, здесь они сопровождались градом, и местами намело настоящие сугробы из льдинок», - рассказали синоптики.

В средней полосе погода оставалась хорошей. В Москве обошлось без осадков, а термометры в середине дня показали +22°С, что немного выше климатической нормы. Кратковременное улучшение погодных условий в центре России было связано с формированием над регионом небольшого антициклона, который сумел вытеснить атлантические циклоны на север и юг Русской равнины.

Благодаря влиянию южного циклона на Русской равнине снова усилятся дожди. Сегодня днём атмосферные фронты накроют территорию от Северного Урала до Чёрного моря. Наиболее мощные ливни ожидаются в Подмосковье, на Кавказе, в Волго-Вятском районе и на севере Приазовья. Ночью интенсивность осадков снизится, а на крайнем северо-западе страны – на Кольском полуострове – они могут перейти в снег.

В Мурманске вероятность небольших снегопадов будет сохраняться до конца недели. Сегодня в городе до +10°С. Но затем температурный режим станет апрельским, а то и мартовским: +2…+3°С в ночные часы и +6…+9°С – днём.

В Москве снега не будет, но погода тоже основательно испортится. Сегодня уже не выше +14°С, и как в середине весны пройдут очаговые дожди. В первый день лета облака рассеются, и потеплеет. Но в пятницу снова возобновятся осадки. А в выходные в город пробьётся ещё одна волна арктического вторжения: показания термометров будут на уровне +14…+16°С.