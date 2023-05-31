Общество

Великолукская динамика: социально-экономическое развитие «южной столицы» Псковской области в 1 квартале 2023 года. ЛОНГРИД

Великие Луки не случайно называют «южной столицей» Псковской области: это важный промышленный центр, второй по количеству населения муниципалитет в регионе. Псковская Лента Новостей на основе данных официальной статистики за первый квартал 2023 года составила обзор основных результатов жизни города в сравнении с прошлогодними результатами за тот же период. Несмотря на непростую экономическую, демографическую и социально-политическую обстановку в стране, Великие Луки демонстрируют стабильность основных социально-экономических параметров и позитивные результаты в области демографии.