Общество

В России подготовили список инфожуликов

Парламентарии уверены, что найдут способ заставить сетевых тренеров платить налоги, а мошенников вывести на чистую воду. В Общественной палате РФ уже скоро представят списки инфожуликов и ответственных менторов, положив начало обсуждению их дальнейшей судьбы. Работу блогеров и сетевых тренеров намерены соотнести с законами об образовании, о защите прав потребителей, а в ряде случаев с Административным и Уголовным кодексами.

Следственный комитет расследует несколько уголовных дел о неуплате налогов в отношении известных блогеров: Елены Блиновской, Александры Митрошиной, Валерии (Лерчек) и Артема Чекалиных. Суммы в каждом случае астрономические или близкие к тому: Блиновской вменили 918 миллионов неуплаченных рублей, Лерчеку — 311 миллионов, Митрошиной — больше 120 миллионов рублей, сообщает «Парламентская газета».

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Госбюджет, по оценке Российского союза налогоплательщиков, ежегодно теряет от 30 до 100 миллиардов рублей налогов из-за действий инфомошенников. Всевозможные интернет-тренеры сомнительной квалификации буквально выдаивают из доверчивых пользователей их деньги, а сами, как правило, остаются в тени для контролирующих органов, сказал «Парламентской газете» глава союза, зампред Комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов. «Совершенно очевидно, что так называемых блогеров необходимо ограничить в их желании собрать как можно больше денег, не просто не давая ничего взамен, а иногда и просто вредя», — считает депутат.

Но дело не только в наведении порядка с финансами — нужен содержательный контроль деятельности коучей, уверен Кирьянов. И в этом мнении, по его словам, сходятся представители всех думских фракций.

Вице-спикер палаты Борис Чернышов ранее призвал обязать организаторов онлайн-курсов отчислять деньги в специальный Фонд защиты обучающихся. Первый зампред Комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предлагала разработать профстандарты для бизнес-коучей. Масса предложений поступает от общественных организаций. По словам Артема Кирьянова, обсудить и обобщить их — одна из задач круглого стола, что пройдет в Общественной палате 2 июня.

Черный и белый списки интернет-коучей задумало составить молодое общественное движение Ч.Е.С.Н.О.К. — «За ЧЕСтную Независимую Оценку Качества образования». Его лидер Сергей Гришин рассказал «Парламентской газете» о целях и задачах активистов: они хотят объединить профессиональное сообщество в области инфобизнеса, повысить качество онлайн-образования и прозрачность этой сферы. Внедрение новых форматов и дисциплин поможет эффективно готовить кадры в условиях перехода к новому технологическому укладу, уверен Гришин.

«Инфожулики наносят огромный вред: в результате появления на рынке труда масс откровенных недоучек наша экономика получает колоссальный ущерб и одновременно подрывается доверие населения к самому институту онлайн-образования», — сказал лидер Ч.Е.С.Н.О.Ка.

В первую очередь активисты планируют обратить внимание на коучей, которые обещают решить все проблемы своих заказчиков и превратить их в суперлюдей, онлайн-психологов, «специалистов» в области фондового рынка, псевдомиллионеров, демонстрирующих роскошный образ жизни и предлагающих научить так же жить всех желающих. «Парламентской газете» пока не удалось узнать имена «героев» — окончательные списки сейчас формируются, их представят в ближайшее время.

«Если будут названы конкретные фамилии, я готов сопровождать их своими депутатскими запросами в налоговые и правоохранительные органы», — пообещал Артем Кирьянов.

Парламентарии и общественники будут не просто точечно выявлять инфожуликов, но стремиться решать проблему системно, через изменение законов. Работать, по словам зампреда экономического комитета Госдумы, предстоит с законами о защите прав потребителей, об образовании, с законодательством о регулировании интернета, а также с КоАП и УК РФ.

Взяться за блогеров хотят и в Общественной палате, но запрещать их деятельность там не намерены. «Наша задача — показать, что это один из видов бизнеса и что им можно заниматься честно. Быть блогером и хорошо зарабатывать — это нормально, если платить налоги», — сказал «Парламентской газете» член Комиссии ОП по развитию информационного сообщества, директор Российской ассоциации электронных коммуникаций Сергей Гребенников.

Попытки подступиться к регулированию блогосферы предпринимались неоднократно, но пока своего закона у интернет-деятелей нет. Как и нет единого мнения, нужен ли он. Нужно работать и с цифровой грамотностью пользователей, уверен Гребенников. Чтобы они не несли свои деньги абы кому с миллионом подписчиков. Поэтому правильно, с точки зрения общественника, подсвечивать деятельность честных блогеров и коучей.