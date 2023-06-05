Общество

Австрийского поручика в Пскове в 1914 году подозревали в шпионаже

Почти детективные истории можно отыскать среди документов первой трети XX века в фондах Государственного архива Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении.

Фото: Государственный архив Псковской области

В архиве обратились к материалам лета 1914 года. До начала Первой мировой войны оставалось около 20 дней. В адрес Псковского губернского жандармского управления поступило предписание отдельного корпуса жандармов. В нем - запрос об установлении наблюдения за поручиком запаса австрийских войск Максом фон Вимпфеном.

28 июня этот господин пересек границу. «Судя по купленному билету, того же числа отправился в город Псков. Докладывая изложенное, покорнейше прошу ваше высокоблагородие не отказать в распоряжении установить за Максом фон Вимпфеном наблюдение для выяснения цели его приезда, связей и сношений, так как фон Вимпфен подозревается в причастности к военному шпионству. Данные наблюдения за Вимпфеном вместе с собранными о нем и его связях и знакомствах сведениями, покорнейше прошу не отказать сообщить мне для доклада штабу округа», - отмечено в секретных материалах.

Дальнейшая судьба фон Вимпфена по документам псковского архива не прослеживается.