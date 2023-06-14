Общество

Второй этап Всероссийской ярмарки трудоустройства пройдет в Псковской области 23 июня

Второй этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей» состоится в Псковской области 23 июня. Мероприятие планируется провести во всех муниципальных образованиях региона, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областного правительства.

Главной точкой притяжения станет Псков. Здесь ярмарка пройдет в спортивно-развлекательном парке «Простория» (Иркутский переулок, дом 2). Мероприятие начнется в 10.00. В Великих Луках принять участие в ярмарке можно будет по адресу – улица Зверева, дом 29. В районах области – в муниципальных отделениях областного Центра занятости населения.

На ярмарке организаторы и работодатели представят более 900 вакансий от 70 предприятий. Кроме того, соискатели смогут узнать о том, как повысить свои профессиональные компетенции, пройти переобучение по востребованной профессии, а также о поддержке, которую можно получить со стороны государства при трудоустройстве или переезде в другой регион.

Помимо общей программы ярмарки, запланированы лекционные, выставочные мероприятия, мастер-классы, деловые игры для самых разных категорий участников: безработных, граждан, которые намерены сменить карьерную траекторию, студентов, выпускников, старшеклассников и их родителей.

Деловая программа и информация о ключевых мероприятиях вскоре будет опубликована на сайте.