Общество

Псковская полиция приглашает на бесплатные экскурсии в свой музей

Двери музея истории псковской милиции (в настоящее время это – постоянно действующая музейная экспозиция истории органов внутренних дел Псковской области) открыты для посещения желающими, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Музей создавался на добровольных началах в 1988 году по инициативе коллегии Управления внутренних дел и Совета ветеранов органов внутренних дел.

Экспозицию составляют более тысячи экспонатов, в числе которых – фотографии сотрудников органов внутренних дел, их форменное обмундирование, правительственные награды, ордена и медали, знаки отличия, оружие, документальные, фотоматериалы, трудовые и боевые реликвии, предметы, рассказывающие об организации борьбы с преступностью и правонарушениями на территории области, о безупречности и отваге при защите интересов государства и безопасности граждан. За каждым экспонатом – человеческие судьбы, яркие страницы борьбы с преступностью.

УМВД России по Псковской области приглашает на бесплатные экскурсии в музей. Узнать подробности и записаться можно по телефонам: 8 (8112) 59-35-75 или 8 (8112) 59-35-59. Музей находится по адресу: Псков, ул. Инженерная, 96.

В стенах исторической экспозиции до настоящего времени бережно сохраняется память о людях, защищавших закон и порядок на псковской земле в разные года и эпохи, по крупицам собираются в фонд исторические материалы и предметы, связанные с историей правоохранительных органов, деятельностью сотрудников, всех тех, кто сейчас стоит на страже закона и порядка.