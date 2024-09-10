Происшествия

В Северной Осетии задержали министра труда и соцразвития

Руководитель регионального министерства труда и социального развития Республики Северная Осетия – Алания Алина Айдарова задержана на 48 часов, сообщает местное МВД.

Задержание прошло в рамках расследования уголовного дела по факту превышения полномочий должностными лицами – сотрудниками упомянутого министерства. Возбуждено оно было по результатам проверки ФСБ и прокуратуры, проанализировавших заключение государственных контрактов в нарушение 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок».

Отмечается, что с января 2022 года по май 2023 года должностные лица регионального минтруда, действуя группой лиц по предварительному сговору, без применения конкурентных способов определения поставщика, заключили с единственным поставщиком 53 государственных контракта на поставку товаров на общую сумму свыше 35 млн рублей.