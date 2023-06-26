Общество

Сотруднику медучреждения в Пскове неправомерно объявили выговор

Сотруднику Центра гигиены и эпидемиологии в Псковской области неправомерно объявили дисциплинарное взыскание в виде выговора. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Государственной инспекции труда в Псковской области.

Государственная инспекция труда в региону по требованию прокурора провела внеплановую документарную проверку в учреждении. В результате было установлено, что работнику неправомерно объявили дисциплинарное взыскание в виде выговора.

Работодателю выдали предписание об устранении выявленного нарушения трудового законодательства. Нарушение работодатель устранил в добровольном порядке, приказ о наложении дисциплинарного взыскания отменен.