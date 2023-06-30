Агроном дал советы для предотвращения отравления ранним арбузом

Чтобы арбузы и дыни раньше попадали на прилавки магазинов, фермеры используют значительное количество минеральных удобрений. В результате в этих плодах может накапливаться избыток нитратов, отметил агроном Владимир Викулов. По его словам, лучше не увлекаться ранними арбузами и дынями.
«Есть ранние сорта арбузов и дынь, их к нам уже привозят из зарубежных стран, в первую очередь из Турции. Но я считаю, что ими лучше не увлекаться. Некоторые фермеры для получения раннего урожая могут грешить использованием повышенных доз минеральных удобрений. А бахчевые культуры склонны к накоплению нитратов», – приводит слова Викулова радио Sputnik.
Чтобы снизить риск отравления солями азотной кислоты, ранние арбузы и дыни следует употреблять небольшими порциями, считает агроном.
Агроном также напомнил, что сезон арбузов и дынь в России обычно начинается в конце июля.