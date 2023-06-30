Общество

Агроном дал советы для предотвращения отравления ранним арбузом

Чтобы арбузы и дыни раньше попадали на прилавки магазинов, фермеры используют значительное количество минеральных удобрений. В результате в этих плодах может накапливаться избыток нитратов, отметил агроном Владимир Викулов. По его словам, лучше не увлекаться ранними арбузами и дынями.

«Есть ранние сорта арбузов и дынь, их к нам уже привозят из зарубежных стран, в первую очередь из Турции. Но я считаю, что ими лучше не увлекаться. Некоторые фермеры для получения раннего урожая могут грешить использованием повышенных доз минеральных удобрений. А бахчевые культуры склонны к накоплению нитратов», – приводит слова Викулова радио Sputnik.

Чтобы снизить риск отравления солями азотной кислоты, ранние арбузы и дыни следует употреблять небольшими порциями, считает агроном.

«При употреблении арбузов и дынь важна умеренность. Другие культуры тоже могут накапливать нитраты, но мы не едим их в таком количестве, как бахчевые. Ведь некоторые любители едят арбузы и дыни килограммами. Молодому и здоровому человеку лучше не есть больше 200-300 граммов ранних арбузов и дынь за раз. Детям и пожилым людям следует употреблять еще меньше, чтобы избежать отравления», – посоветовал Викулов.

Агроном также напомнил, что сезон арбузов и дынь в России обычно начинается в конце июля.