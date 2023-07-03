Несанкционированную лесную свалку обнаружили в Великолукском лесничестве

Арендатор лесного участка на территории земель лесного фонда Куньинского участкового лесничества (Великолукское лесничество) в нарушение правил пожарной безопасности допустил складирование твердых коммунальных отходов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
В адрес арендатора внесли представление с требованием незамедлительно устранить выявленные нарушения закона. Требования межрайонного прокурора удовлетворены, несанкционированная лесная свалка ликвидирована.
Виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.