Общество

«Гайд-парк»: Наталья Юрченко о решении насущных вопросов жителей Среднего Завеличья. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Гайд-парк», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 4 июля. Гость студии — депутат Псковской городской Думы, директор директор филиала ВГТРК «ГТРК "Псков"» Наталья Юрченко.

Ведущая Любовь Кузнецова поговорит с ней о том, как решаются насущные вопросы жителей Среднего Завеличья. Какой прок от депутатских выездов на округ? Когда демонтируют аварийные железобетонные конструкции рядом с домом №15 на улице Народной? Насколько безопасна схема организации движения на территории 8-го округа? Как победить борщевик?