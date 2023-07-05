Общество

Установленные в 2008 году карантинные зоны упразднили в пушкиногорском Кошкино

Карантинные фитосанитарные зоны упразднили на территории пяти личных подсобных хозяйств в Псковской области в июне. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Карантинный фитосанитарный режим по золотистой картофельной нематоде (лат. Globodera rostochiensis) на общей площади 1 га отменили на территории личных подсобных хозяйств, расположенных в деревне Кошкино Пушкиногорского района. В ведомстве отметили, что карантинные фитосанитарные зоны на данных территориях были установлены в 2008 году.

Под контролем управления Россельхознадзора владельцы личных подсобных хозяйств применяли меры, направленные на снижение, локализацию и ликвидацию карантинного объекта в карантинных зонах.

Согласно данным последних лет, полученным в ходе проведения фитосанитарных обследований в текущем году, живые личинки золотистой картофельной нематоды не выявлены. Владельцам разрешается использовать подкарантинную продукцию, выращенную на территории данных личных подсобных хозяйств, без ограничений.

Золотистая картофельная нематода (лат. Globodera rostochiensis) относится к группе цистообразующих нематод, она вызывает опасное заболевание – глободероз картофеля и входит в перечень вредителей, болезней растений и сорняков, имеющих карантинное значение для Российской Федерации. Она является основным вредителем картофеля в условиях умеренного климата, вредоносность которой заключается в том, что при сильном поражении растения картофеля отстают в росте, ботва желтеет, стебли удлиняются, нижние листья отмирают, картофель становится мелким, урожайность резко снижается. При повторных посевах, когда численность нематод повышается до очень высокого уровня, потери урожая могут достигать 80%.