Общество

Полицейские изъяли технику в офисе «Яблока» в Пскове

В офис регионального отделения «Яблока» на улице Некрасова, 29 в Пскове 5 июля пришла полиция и предъявила постановление о возбуждении административного производства по части 2 статьи 13.15 КоАП РФ (злоупотребление свободой массовой информации). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского «Яблока».

По мнению правоохранителей, в одном из стримов Лев Шлосберг* «упомянул в негативном контексте организацию, признанную террористической, не отметив её статус», указали в пресс-службе.

Санкция статьи в случае признания административного правонарушения судом составляет от 2 до 2,5 тыс. рублей.

Сотрудники полиции также изъяли находившуюся в офисе технику.

Псковское «Яблоко» планирует обжаловать действия полиции.

*16 июня 2023 года в соответствии с распоряжением Минюста России включен в реестр иностранных агентов