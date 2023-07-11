Общество

Развлекательные мероприятия для семей вынужденных переселенцев провели в Пушкинских Горах

Команда сотрудников и волонтёров Псковского областного отделения Российского детского фонда организовала мероприятие для семей вынужденных переселенцев с территорий ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей, Украины, проживающих в пункте временного размещения (ПВР) в Пушкинских Горах. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в отделении.

Фото здесь и далее: Псковское областное отделение Российского детского фонда

Для родителей и детей был организован совместный психологический тренинг на тему «Психологические основы детской безопасности в семье». Психолог провела ряд упражнений, направленных на освоение детьми новых знаний и навыков реагирования в ситуациях различного рода опасностей. Затем семьи посмотрели фильм про правила поведения в потенциально опасных ситуациях. А в конце психолог раздала родителям буклеты с правилами безопасности и инструкциями, что делать в различных опасных ситуациях.

После детей ждала развлекательная часть. На неё были дополнительно приглашены дети-инвалиды, проживающие на территории района.

«К ребятам в гости приехали четвероногие волонтёры – собаки-адвенторы. Дети всегда с нетерпением ждут встречи с пушистыми гостями. Собачки продемонстрировали разнообразные трюки. А после у всех желающих была возможность погладить и расчесать собачек, сделать с ними фотографию», - рассказали в отделении.

Организаторы отметили, что собаки-адвенторы – это собаки, которые успешно прошли аттестационные испытания и внесены в реестр собак для досуговой работы. Такие собаки имеют возможность посещать и проводить мероприятия в детских домах, приютах, социальных гостиницах и домах ухода.

Завершением программы стало вручение вкусных подарков – фруктов и сладостей.

«Детский фонд благодарит сотрудников районного Центра социального обслуживания за помощь в организации мероприятия. Особая благодарность Елене Балыковой и волонтёрам за проведение насыщенной и интересной программы для детей», - отметили в отделении.

Поездка состоялась в рамках проекта «Чужих детей не бывает», который стал победителем специального конкурса и реализуется при поддержке фонда президентских грантов.

В отделении напомнили, что цель проекта - создание системы помощи и сопровождения семей с детьми, прибывших в Псковскую область с территории Донбасса и Украины и ищущих убежище на территории РФ, для обеспечения комфортных условий пребывания и проживания.