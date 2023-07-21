Общество

Новая порция атлантической влаги придет на Северо-Запад России 23 июля

Антициклон продолжает действовать на юге и циклон-долгожитель – на севере Русской равнины. На юге жарко, и на фоне повышенного давления вдали от активных атмосферных процессов дожди, небольшие по интенсивности, будут носить локальный характер; прохлада и дожди на севере, ну а в средней полосе – неустойчивая умеренно тёплая погода с локальными кратковременными дождями, сообщает метеоцентр «Фобос».

В Москве в субботу переменная облачность, без осадков, +22…+24°С. В воскресенье пройдут локальные кратковременные дожди, +20…+22°С.

В Санкт-Петербурге в субботу небольшая вероятность дождей, в воскресенье местами кратковременные дожди, +20…+22°С.

На севере Европейской России господствует циклон, формируя на западе прохладную погоду, на востоке – тёплую, благодаря устойчивому южному выносу. В Мурманске в основном облачно, преимущественно без осадков, лишь в конце дня воскресенья возможен слабый дождь, +11…+13°С. В Архангельске облачно с неустойчивыми прояснениями, кратковременные дожди, в субботу +19…+21°С, в воскресенье не выше +19°С. В Сыктывкаре местами небольшие короткие дожди, +20…+22°С.

В северо-западные области новая порция атлантической влаги придёт в воскресенье. В Пскове и Новгороде в субботу +21…+23°С, в воскресенье грозовые дожди, +17…+19°С. В Калининграде все выходные с дождями, +18…+20°С.