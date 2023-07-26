Общество

IT-компании обяжут передавать данные пользователей в специальную госсистему

IT-компании обяжут передавать данные пользователей в специальную государственную систему с 1 сентября следующего года. При этом в Минцифры обещают, что эти данные будут обезличенными.

С 1 сентября 2024 года вступит в силу новая поправка к закону «О персональных данных», которая предусматривает обязанность компаний и государственных структур передавать данные о своих клиентах в государственную информационную систему (ГИС), сообщает Роскачество. Однако, согласно данным Минцифры РФ, идентификация конкретных граждан в этом объемном массиве данных станет невозможной. Вместо этого информация будет использоваться для формирования обезличенных дата-сетов, которые будут служить для обучения нейросетей, а исходные данные будут уничтожены в течение 30 дней, пишет RuNews24.

При этом сам процесс передачи большого объема данных пока не определен, вызывая опасения у экспертов Ассоциации больших данных.

По мнению руководителя Центра цифровой экспертизы Сергея Бодрова, использование больших массивов данных для обучения искусственного интеллекта имеет свои преимущества, но также существует обратная сторона медали. Те пользователи, которые не желают, чтобы их данные передавались и обрабатывались в ГИС, столкнутся с вопросом, можно ли отказаться от этого и какие будут последствия. Поэтому возникают опасения о возможных утечках данных и риске стать жертвой мошеннических атак в будущем, заключил он.