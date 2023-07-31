Общество

Игорь Иванов поздравил псковичей с Днём Воздушно-десантных войск

Председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов поздравил псковичей с Днём воздушно-десантных войск. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

«Сегодня с большой радостью и гордостью поздравляю наших ребят с Днем ВДВ. Хочу пожелать им побед, счастья, здоровья, благополучия. Мы на Псковщине знаем, что такое подвиг воздушно-десантных войск», – отметил Игорь Иванов.

Напомним, в Пскове дислоцируется 76-я гвардейская десантно-штурмовая Черниговская Краснознаменная, ордена Суворова дивизия - старейшее из ныне существующих соединений Воздушно-десантных войск России. Она является правопреемницей 157-й стрелковой дивизии (впоследствии ставшей 76-й гвардейской стрелковой дивизией), сформированной 1 сентября 1939 года на базе 221-го Черноморского стрелкового полка 74-й Таманской стрелковой дивизии.