Остановись - поклонись

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03.08.2023 12:19|ПсковКомментариев: 0

Псковская область ежегодно тратит миллионы рублей на благоустройство воинских захоронений и мемориалов. Такие объекты нуждаются в уходе не только накануне Дня Победы, а на постоянной основе - ограды разрушаются, плиты зарастают травой, надписи выцветают. Поэтому работы ведутся почти круглый год.

Псковская Лента Новостей выяснила, какие братские могилы и памятники, посвящённые Великой Отечественной войне, приводят в порядок в регионе, кто этим занимается, и сколько бойцов уже перезахоронили в этом году.

 

 Малое Крестовское захоронение. Фото администрации города Пскова.

Вечная память

В Псковской области насчитывается не менее 800 воинских захоронений и бессчётное количество мемориалов, посвященных событиям 1941-1945 годов. Часть из них находится в удручающем состоянии и нуждается в ремонте, несмотря на ежегодно выделяемые крупные суммы на содержание и ремонт.

Только в текущем году регион получил 9 млн рублей в рамках федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы». За счёт этих средств, а также ещё 6 млн рублей, добавленных из региональной казны, планировалось привести в порядок 30 воинских захоронений.

Часть намеченных на текущий год работ уже выполнены. Так, завершено обустройство братского захоронения в деревне Платоново на станции Чернозем в Великолукском районе. Там подсыпали территорию, уложили плитку, установили скамейки и выполнили озеленение. В будущем появится и ограждение.

Фото администрации Великолукского района

В соседнем Куньинском районе привели в порядок воинское захоронение в деревне Точилово. На очереди — аналогичный объект в деревне Борок.

А в бежаницкой деревне Фишнево восстановили памятный обелиск, установленный в конце 70-х годов в память о погибших в боях за Родину жителях колхоза «Красный Маяк». Местные жители обратили внимание на состояние мемориала ещё в ноябре прошлого года. На данный момент благоустройство провели в полном объёме.

Псковская область входит в число лучших регионов по благоустройству воинских захоронений. В прошлом году на эти цели направили более 13 млн рублей. Это позволило отремонтировать 37 захоронений, установить 20 мемориальных знаков и увековечить память 100 героев.

Сейчас в областном центре благоустраивают территорию Малого Крестовского захоронения, где похоронены 56 воинов, погибших при освобождении Пскова. Среди них 4 офицера, имена 12 неизвестны. В 1964 году здесь установили памятник в виде четырехугольной гранитной плиты, в верхней части которой изображен венок Славы и надпись «Вечная память». В этом году вокруг братской могилы и мемориала сделают покрытие из плитки, установят бортовой камень. А сами захоронения покроют мраморной крошкой.

Фото администрации Пскова

В Пскове находится 13 братских могил и воинских захоронений. В них увековечены 226 586 человек, известны 897 имен. 6 захоронений расположены на территориях концлагерей для советских военнопленных, местах расстрелов мирных граждан, 7 – братские могилы погибших при освобождении города в 1944 году. Подробнее о них можно почитать на сайте «Централизованной библиотечной системы» Пскова.

А в будущем на воинских мемориалах и у памятников, посвященных Великой Отечественной войне, могут появиться QR-коды. Таким образом информация о происходивших на конкретном месте событиях станет ещё доступнее.

Работы непочатый край

Некоторые братские могилы с каждым годом не только ремонтируются, но и укрупняются за счёт перезахоронения в них поднятых из земли бойцов. Чаще всего, это захоронения в муниципалитетах, где велись ожесточённые бои.

В преддверии Дня Победы в Невельском районе предали земле останки красноармейцев, обнаруженные в ходе межрегиональной «Вахты памяти-2023», организованной межрегиональным объединением «Псковский рубеж». На неё заступили 153 поисковика из восьми регионов страны. Им удалось найти 26 бойцов и 8 медальонов. Были установлены имена уроженцев Башкортостана, Пермского края и Липецка, их останки отправили для захоронения на родине. Остальные бойцы покоятся в братской могиле в деревне Турки-Перевоз Невельского района.

Это довольно крупное захоронение, раскинувшееся на площади примерно 20 000 кв. метров. Здесь покоятся более 5000 человек, на данный момент известны имена 3500 военнослужащих, причём свыше 1000 из них установлены за последние лет пять лет. В связи с этим были поставлены 14 дополнительных стел.

Захоронение останков 4 мая. Фото из Telegram-канала главы Невельского района Олега Майорова

Только в прошлом году в этой братской могиле перезахоронили порядка 90 бойцов, найденных участниками «Вахты памяти», а в 2019-м - останки 128 красноармейцев 3-й ударной армии, которые погибли во время Невельской наступательной операции осенью 1943 года.

«Там ещё непочатый край работы», - рассказал глава сельского поселения «Плисская волость» Аркадий Максимов. По его словам, ещё сотни неперезахороненных бойцов могут лежать поблизости: в пойме реки, окопах, колдобинах. На данный момент перенесена лишь пятая часть останков, но места в братской могиле уже не хватает, заметил глава волости.

Он добавил, что в 2017 году был произведен ремонт захоронения: заменили стелы, сделали дорожку, отремонтировали арку, привели в порядок памятник, возведённый в 1944 году из камня и стволов вражеских орудий сапёрами 3-й Ударной Армии.

«Правда, мы его не разбирали — реконструкцию никто не взялся делать, потому что это сложно. Даже товарищи, которые реконструировали Кижи, не решились его реставрировать. Потому что если его разберёшь, то таким уже не соберёшь», - поделился Аркадий Максимов.

Фото с сайта «Книга Памяти Северо-Западного федерального округа»

В целом он оценивает состояние мемориала и прилегающей территории как хорошее. Единственный недостаток — в местах новых захоронений остаются холмики (сейчас их уже 11), которые надо приводить в порядок.

Аркадий Максимов отметил, что весной с уборкой помогает администрация района, которая взяла шефство над захоронением. «Это уборка мусора, где-то что-то подкрасить, косметические ремонты», - пояснил он.

Трагедия для всего населения

А в Гдовском районе в июне состоялось торжественное захоронение останков шести сапёров 67-го отдельного батальона, найденных во время весенней «Вахты памяти», которую проводила областная военно-патриотическая поисковая общественная организация «След Пантеры».

«В феврале-марте 1944 года они [сапёры — прим. ред.] обезвредили на территории района более 20 тысяч взрывоопасных предметов, оставленных фашистами. Но 19 марта 1944 года в деревне Горки они попали под авиабомбёжку. Деревня, в которой было более 200 домов, практически была уничтожена бомбами ФАП250. Вместе с погибшими сапёрами были тогда похоронены и мирные жители», — рассказал руководитель поискового отряда «Неизвестный солдат» Андрей Нудьга.

В Псковском районе на территории мемориального комплекса «Жидилов Бор» этим летом перезахоронили останки мирных жителей и военнопленных, ставших жертвами немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны. Останки покоятся рядом с братским кладбищем красноармейцев. У места погребения установлена мемориальная табличка: «Здесь захоронены жертвы фашизма, останки которых подняты в Псковском районе. 188 человек. Имена неизвестны».

Фото: правительство Псковской области

Напомним, в 2020 году три захоронения обнаружены на территории бывшего концлагеря в деревне Моглино Псковской области. По подсчетам историков, в 1941-1944 годы там были уничтожены порядка 3 тысяч человек.

Воинский мемориал «Жидилов Бор» открыт в 1999 году. На его месте в годы Великой Отечественной войны проходила оборонительная линия «Пантера». По официальным данным в кровопролитных боях на подступах к Пскову на этом месте погибли более 1,7 тыс. советских солдат. У мемориала проводятся перезахоронения бойцов, останки которых находят в рамках поисковых работ.

«Теперь сюда приходят жители и гости района, чтобы поклониться всем тем, кто себя не пожалел ради родной земли», – написала в соцсетях глава Псковского района Наталья Федорова по случаю памятных мероприятий, приуроченных к Дню освобождения и Дню образования муниципалитета. 1 августа на комплексе «Жидилов Бор» перезахоронили останки 36 воинов, павших в годы Великой Отечественной войны при освобождении района.

Фото из соцсетей главы района Натальи Фёдоровой

Предшествующее этому массовое перезахоронение гражданского населения и военнопленных в регионе состоялось впервые. И вряд ли оно окажется последним: сейчас поисковые работы ведутся в Дновском районе, на территории бывшего концлагеря Колотушино, где фашисты уничтожили около 25 тысяч пленных красноармейцев и мирных жителей.

Одно из кладбищ жертв концлагеря уже удалось обнаружить, останки извлекали в ходе следственных действий сотрудники СК России совместно с поисковиками. Специалисты оценили количество найденных не менее, чем в 1500 человек, и рассчитывают найти ещё как минимум два захоронения.

Убирают листья, оттирают от пыли

А пока поисковые отряды трудятся в полях, простые граждане стараются поддерживать братские могилы и мемориалы в надлежащем состоянии. Вряд ли в регионе найдётся хоть одна крупная организация, у которой нет подшефного воинского захоронения. Чиновники, врачи, учителя, школьники, студенты и волонтёры от мала до велика буквально круглый год посещают памятные места и наводят там порядок. Наиболее активные работы ведутся в преддверии 9 Мая, когда по всему региону проходят субботники.

К примеру, минувшей весной сотрудники Октябрьской железной дороги облагородили захоронение мирных жителей и партизан в островской деревне Рублево. А судебные приставы города Пскова отмыли от пыли мемориальные плиты на братском кладбище в Шванибахово, очистили территорию от веток, листьев и мусора, покрасили подножья обелисков. Там захоронены 444 военнослужащих.

Фото УФССП по Псковской области

Сотрудники отделения Социального фонда России по Псковской области накануне Дня Победы привели в порядок братское захоронение воинов в деревне Большая Толба. Там покоятся более 700 погибших в боях при освобождении Псковского района. Известны имена каждого воина, они увековечены на плитах монумента. В этом году его покрасили, как и надгробие, ограду, выцветшие фамилии погибших солдат тоже были восстановлены.

Тем временем, курсанты Псковского филиала университета ФСИН России привели в порядок братские захоронения и памятники героям Великой Отечественной войны в сосновом лесу Псковского района, куда привозили на расстрел мирных граждан. На этом месте в послевоенные годы установили памятный знак с надписью на мемориальной доске: «Здесь на месте салотопенного и кожевенного заводов, в годы Великой Отечественной войны с 1941 по 1944 годы были расстреляны и замучены фашистами 2 тысячи 500 человек советских военнопленных и мирных граждан».

Фото пресс-службы Псковского филиала университета ФСИН России

А волонтёры из Псковского района привели в порядок братское захоронение в деревне Кирово, где покоятся те, кто погиб в боях на территории Краснопрудской волости.

Поисковики невельского отряда «Патриот 60» накануне праздника провели традиционную весеннюю уборку на подшефном воинском захоронении в деревне Колпино.

Фото поискового объединения «Псковский рубеж»

Вместе с ними усердно трудились осуждённые и сотрудники исправительного центра города Невеля.

«Ребята по своей инициативе предложили посильную поддержку и она оказалась очень кстати! Поисковики рассказали об истории данного захоронения и все дружно взялись за работу. Видно, что парни работали не "из-под палки", обсуждали, как лучше победить мох, проросший в плиточных швах, говорили о фашизме и фильме про Нюрнбергский процесс. В общем, славно потрудились и разъехались, зарекшись взаимоподдержкой. Просто, без пафоса и по делу. Почаще бы дела делались именно так», - поделились в поисковом объединении «Псковский рубеж».

Практически в каждой семье есть свои герои, которые сражались за Родину. Многие из них до сих пор числятся пропавшими без вести. Кто-то лежит безымянный в братской могиле, других ещё предстоит разыскать в лесах и полях. Поисковики всеми силами помогают бойцам «вернуться с войны», а задача всех остальных — беречь память о павших воинах, в том числе личным участием в наведении порядка в местах их захоронения.

Ульяна Ловыгина

Теги: #поисковики #Великая Отечественная война #воинские захоронения
Источник: Псковская Лента Новостей
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