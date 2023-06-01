Общество

Следователи обследовали место обнаружения останков узников концлагеря в Дновском районе

Следственные действия провели на месте обнаружения останков узников бывшего концлагеря в Дновском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

Видео: пресс-служба СУ СК России по Псковской области

Следственные действия провели в рамках поручения ГСУ СК России о производстве отдельных следственных действий по уголовному делу о геноциде (статья 357 УК РФ) народов Советского Союза в период Великой Отечественной войны.

В рамках реализации всероссийского проекта «Без срока давности» экспедиция сводного отряда поисковиков Новгородской, Ленинградской, Псковской и Архангельской областей в составе 21 добровольца под руководством поисковой экспедиции «Долина» с 18 по 26 мая провели поисково-разведывательный выезд на территорию Дновского района.

Поисковики обследовали места массовой гибели военнопленных, мирных жителей, партизан и подпольщиков во время Великой Отечественной войны на аэродроме Гривочки в урочище Колотушино возле бывшего немецкого рабочего лагеря (филиал Шталага-372).

Долгая подготовка позволила определить одно из мест массовых захоронений. Специалисты предполагают найти еще два таких захоронения, где число останков может составить более 1500 человек.

В ходе следственных действий сотрудники СК России совместно с поисковиками извлекли из одного раскопа останки четырех человек. По изъятым останкам назначены медицинские судебные экспертизы.