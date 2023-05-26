Общество

QR-мемориалы

На воинских мемориалах и у памятников, посвященных Великой Отечественной войне, появятся QR-коды с информацией о происходивших на конкретном месте событиях. Где в Пскове уже сейчас можно найти подобный пример, сколько в области братских захоронений, чем графический значок лучше информационного щита, как избежать ляпов на новых страницах о войне - Псковская Лента Новостей выяснила подробности.

Раздражитель для ошапурков

На этой неделе Госдума приняла поправки в закон «Об увековечивании памяти погибших при защите Отечества». Согласно документу, на воинских мемориалах появятся QR-коды, ведущие на интернет-страницы с информацией о памятниках.

«На воинское захоронение... на памятник Великой Отечественной войны должны быть установлены надписи и обозначения, содержащие информацию о памятнике Великой Отечественной войны (далее - информационные надписи и обозначения), - гласят принятые поправки. - Информационные надписи и обозначения должны включать в себя историческую справку, содержащую сведения о событиях, в честь которых были установлены памятники Великой Отечественной войны, информацию о подвиге погибших при защите Отечества и иные сведения (включая исторические документы и фотоматериалы). Информационные надписи и обозначения также могут включать в себя графические идентификаторы - QR-коды, посредством которых обеспечивается переход на информационные ресурсы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащие историческую справку, видеоматериалы и другие материалы о произошедших событиях и об указанных лицах».

В Псковской области есть опыт установки табличек с QR-кодами. В 2018 году «Команда 2018» установила таблички рядом с наиболее значимыми скульптурами областного центра, в частности, у памятников Двум капитанам, Ольге и Скобарю в Детском парке.

Также QR-коды можно отсканировать рядом с каждым из 10 храмов псковской архитектурной школы, внесенных ЮНЕСКО в Список всемирного наследия. Однако таблички страдают от рук вандалов.

Смотрите также Испорченные вандалами таблички на объектах ЮНЕСКО в Пскове заменят в 2021 году

Не ждет ли та же участь QR-коды на воинских мемориалах? Опасаться такого развития событий заставляют участившиеся с наступлением тепла случаи «ошапуркинга». Диалектным словом «ошапурки» губернатор Михаил Ведерников недавно назвал тех, кто громит общественное имущество. Только за последнее время в Пскове пострадали баскетбольная площадка в парке имени Гагарина, туалет в парке Строителей, скамейки в парке 300-летия прокуратуры.

Владимир Никишин, руководитель детско-молодежного военно-патриотического клуба «Высота», не верит, что место расположения новых QR-кодов уберегут их от вандалов.

«Они могут стать дополнительным раздражителем. "О, квадратненькое, дай-ка замажу, дай-ка стрельну, дай-ка пну", - предполагает Владимир Никишин. - Не стоит рассчитывать на благородство вандала, ему до лампочки, что сворачивать. Давно-давно была такая фраза: "Дуракам закон не писан". Другой разговор, что QR-коды все равно нужны, если так будет технически удобнее получать информацию».

Привлекать, а не отвлекать

Сейчас далеко не на всех мемориалах есть информационные таблички с подробным описанием происходившего. Зачастую можно встретить фразу «Никто не забыт, ничто не забыто» и даты начала и окончания войны. Что именно не забыто - информацию об этом нужно искать самостоятельно.

«Не каждый будет копаться в интернете. Живем в век информации, с QR-кодом она станет более доступной», - считает Михаил Корнеев, комиссар поискового отряда «Застава».

В небольшом размере графического значка он видит преимущества. Масштабный информационный щит с подробной информацией будет отвлекать от мемориала, а то время как QR-код можно разместить так, чтобы он был заметен, но не перетягивал внимание. В пример он приводит знак памяти первых жертв фашистской оккупации.

Камень на площади Ленина в Пскове поставили в 2006 году. Несколько лет назад рядом с ним появилась небольшая табличка. QR-код на ней ведет на сайт городского Центра туризма и творческих индустрий и рассказывает о расстреле 10 псковичей 17 августа 1941 года.

Михаил Корнеев заостряет внимание на том, что информация на интернет-страницах, куда приведут посетителей мемориалов новые QR-коды, должна быть тщательно выверена. Сам он столкнулся с грубыми ошибками на старой табличке у Рижского железнодорожного моста. В прошлом году комиссар «Заставы» участвовал в установке памятника на месте гибели бойцов, погибших в момент подрыва переправы перед наступлением немецких войск.

Смотрите также Первый бой

«Перепутано было все, - сокрушается Михаил Корнеев. - И дата боя, и название воинской части, и количество погибших - «похоронили» всех саперов, а ведь часть из них благополучно дошла до конца войны. Чтобы избежать подобного, необходимы консультации с профессиональными историками».

На новом памятнике ошибки исправили. Чуть в стороне стоит большой информационный щит с подробной информацией. Фото Вадима Боченкова.

По Конституции

Назвать точное число посвященных войне памятников на территории Псковской области невозможно. Кажется, никто не пересчитывал. К тому же, их число увеличивается, например, весной прошлого года в Идрице открыли монумент «Зарождение знамени Победы».

В Идрице QR-код стал неотъемлемой частью монумента. Фото пресс-службы правительства Псковской области.

С воинскими захоронениями чуть проще. В Псковской области, по меньшей мере, 884 мемориала на могилах павших. Ежегодно власти тратят миллионы на их содержание. В этом году накануне Дня Победы губернатор Михаил Ведерников сообщил, что регион получил из федерального бюджета 9 млн рублей на приведение в порядок воинских захоронений, еще 6 млн добавил областной бюджет.

Согласно принятым Госдумой поправкам, таблички с QR-кодами будут устанавливать федеральные, региональные или муниципальные органы власти - в зависимости от того, в чьем ведении находится конкретный памятник. Пока непонятно, какие затраты это повлечет. Порядок установки надписей и требования к информационным ресурсам, на которые будут вести QR-коды, еще предстоит определить российскому правительству.

Думцы из Псковской области закон поддержали. Заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме, руководитель Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества Александр Борисов считает инициативу своевременной и актуальной. В первую очередь, он делает акцент на молодежи со смартфонами в руках.

«Использование современных коммуникационных технологий поможет рассказать историю ребятам в доступном и актуальном для них формате, - полагает Александр Борисов. - Каждый посетитель мемориала сможет не только рассмотреть памятник, но и узнать историю и подробности событий, происходивших на данном месте в годы войны».

На большинстве мемориалов информация крайне скудна, или ее нет совсем. Фото из Telegram-канала Александра Козловского.

«Эта инициатива направлена на защиту исторической правды, - выразил уверенность депутат Госдумы Александр Козловский. - Она обсуждалась не первый год и нашла воплощение в новом законопроекте».

Действительно, до второго чтения законопроект шел более двух лет, на рассмотрение он был внесен в январе 2021 года. В пояснительной записке авторы документа ссылались на принятые незадолго до того поправки к Конституции.

«Одним из наиболее значимых конституционных изменений является закрепление в Основном законе страны положения о том, что Российская Федерация чтит память защитников Отечества, обеспечивает защиту исторической правды, а умаление значения подвига народа при защите Отечества не допускается, - отмечали инициаторы поправок. - Очевидно, что в настоящее время наиболее эффективными практическими способами популяризации памятников истории и культуры, особенно среди подрастающего поколения, являются информационно-телекоммуникационные сети, цифровые технологии».

Принятие законопроекта «позволит сохранить и защитить историческую память, обеспечить преемственность поколений и сделать информацию о подвигах нашего народа открытой и доступной». Посмотрим, насколько это получится.

Юлия Магера