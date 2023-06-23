Общество

Торжественное захоронение останков сапёров прошло в Гдовском районе

Торжественное захоронение останков сапёров 67 отдельного батальона, погибших во время Великой Отечественной войны, прошло в Гдовском районе. Об этом сообщили в Telegram-канале Псковской областной военно-патриотической поисковой общественной организации «След Пантеры».

Фото здесь и далее: Псковская областная военно-патриотическая поисковая общественная организация «След Пантеры»

«Во время весенней Вахты памяти мы искали и нашли место захоронения сапёров 67 отдельного батальона собак-минёров. В феврале-марте 1944 года они обезвредили на территории района более 20 тысяч взрывоопасных предметов, оставленных фашистами. Но 19 марта 1944 года в деревне Горки они попали под авиабомбёжку. Деревня, в которой было более 200 домов, практически была уничтожена бомбами ФАП250. Вместе с погибшими сапёрами были тогда похоронены и мирные жители», — рассказал руководитель поискового отряда «Неизвестный солдат» Андрей Нудьга.

Руководитель поискового отряда назвал всех сапёров поимённо, чтобы каждый мог их услышать.

«Макаров Николай Андреевич из Ульяновска, Андреев Семён Егорович из Чкаловской области, Нечаев Борис Андреевич из города Харбин, Мустаев Александр Романович из Химок, Ефремов Григорий Иванович из Башкирии, Фролов Николай Иванович из Воронежской области... Мы будем помнить ваши имена!» – добавил Андрей Нудьга.