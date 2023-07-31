Общество

Расходование бюджетных средств на развитие IT-отрасли проверят в России

Генеральный прокурор России Игорь Краснов поручил проверить законность использования бюджетных средств, направленных на развитие отрасли информационных технологий, сообщает пресс-служба надзорного ведомства в Telegram-канале.

«Генеральный прокурор Российской Федерации Игорь Краснов поручил провести проверку соблюдения бюджетного законодательства при реализации мероприятий по развитию отрасли информационных технологий», - приводит сообщение РИА Новости.

Уточняется, что в ходе проверок прокуроры должны будут дать оценку полноте, законности и своевременности финансирования мероприятий по обеспечению ускоренного развития отрасли информационных технологий, обоснованности получения и расходования субсидий и грантов юридическими лицами.

Кроме того, уточняется в релизе, прокуроры проанализируют своевременность модернизации ведомственных информационных систем с целью оказания массовых социально значимых услуг (сервисов) в электронном виде, а также готовность к переводу систем межведомственного электронного взаимодействия в единый электронный сервис.

Особое внимание будет обращаться на предоставление мер государственной поддержки для разработки российских программ для развития производства высокотехнологичной промышленной продукции.