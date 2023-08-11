Общество

Способы сэкономить на здоровой пище перечислила эксперт

Чтобы есть здоровую пищу, не тратя при этом слишком много денег, лучше всего покупать сезонные продукты на рынке, а чипсы для перекусов — готовить самостоятельно. Об этом рассказала финансовый консультант сервиса доставки «Прием» Ольга Матвеева.

«Лето — отличное время для того, чтобы заменить привычные походы в магазин закупками на рынке. Местные сезонные овощи и фрукты, мясо и молочные продукты продают без наценки за транспортировку. Сезонные продукты не подвергаются перевозке и длительному хранению, а также содержат меньше консервантов», — объяснила Матвеева.

По словам финансового консультанта, выбирая продукты для перекуса, следует пренебречь печеньем и конфетами не только из-за высокого содержания сахара, но и из-за цены. В качестве альтернативы Матвеева предложила делать овощные чипсы из свеклы, моркови или тыквы, пишет «Газета.Ru».

«Положите их на противень, добавьте любимые специи и запекайте до хрустящей текстуры при температуре 180 градусов. Перекус, насыщенный клетчаткой, взбодрит и поддержит сердечно-сосудистую систему, а также порадует низкой стоимостью», — заверила эксперт.

При составлении меню на неделю финансовый консультант посоветовала отдавать предпочтение рецептам, совпадающим хотя бы по некоторым ингредиентам.

«Так вы не выбросите залежавшуюся половину кочана капусты после рагу или остатки цуккини после овощной запеканки», — объяснила Матвеева.