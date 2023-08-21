Общество

Экс-губернатор Псковской области Михаил Кузнецов отмечает 55-летие

Бывшему губернатору Псковской области Михаилу Кузнецову сегодня, 22 августа, исполняется 55 лет.

Он родился 22 августа 1968 года в городе Тюмень. В первой половине 1990-х годов Михаил Кузнецов работал в банковской сфере. В 1995-2003 годах был депутатом Государственной Думы Российской Федерации, заместителем председателя комитета по бюджету, налогам, банкам и финансам, представлял Псковскую область.

5 декабря 2004 года, победив на одних из последних в России конкурентных выборах представителя «партии власти», был избран губернатором Псковской области и на протяжении более чем четырех лет работал в этой должности. В течение более 10 лет, начиная с середины 1990-х и заканчивая 2009 годом, он существенно влиял на развитие общественно-политических процессов и социально-экономическое развитие Псковской области.

В 1997-2002 годах была построена детская областная больница в Пскове, велась газификация городов и районов, реализованы другие проекты. Покинув пост губернатора Псковской области, Михаил Кузнецов вернулся к работе в реальном секторе экономики. С 2013 по 2018 годы занимал должность генерального директора Сибирской генерирующей компании - одного из крупнейших объединений в энергетической отрасли России. 11 ноября 2021 года Совет директоров АО «Национальная транспортная компания» принял решение о назначении Михаила Кузнецова генеральным директором компании.

Кроме того, он является мастером спорта международного класса по парашютному спорту. Неоднократный чемпион и рекордсмен России, призер чемпионата мира по парашютному спорту.

Коллектив медиахолдинга «Гражданская пресса» поздравляет Михаила Кузнецова с 55-летием.