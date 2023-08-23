Общество

МТС проводит бесплатные вебинары для псковских педагогов и айтишников

На бесплатный вебинар «Как использовать платформу для онлайн-обучения и вебинаров в образовательных организациях» (18+) приглашаются 24 августа в 13:00 проректоры, руководители учебных и методических отделов, отделов по информатизации. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе МТС, эксперты компании Webinar Group и методист по информатике отдела довузовской подготовки Университета «Иннополис» Сардана Слободчикова поделятся успешными кейсами организации онлайн-обучения, видеосовещаний и других дистанционных мероприятий в разных регионах. Зарегистрироваться на вебинар можно здесь.

29 августа в 13:00 эксперты приглашают на бесплатный вебинар «Как государственные организации используют российские сервисы для онлайн встреч и совещаний» (18+). Встреча будет интересна руководителям отделов обучения, кадров, IT в государственных организациях, которым важно исполнять законодательство о защите персональных данных, работать на отечественном ПО и серверах РФ. Участники узнают об успешном опыте Российского фонда развития информационных технологий, который провел 357 онлайн-мероприятий за год, собрав 50 000 участников, и проводит в регулярном режиме консультации, мониторинг реализации проектов, обучение сотрудников и внутренние мероприятия. Зарегистрироваться для участия можно по ссылке.