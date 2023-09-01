Псковским учителям готовы платить от 22 тысяч рублей - исследование

Псковским учителям готовы платить от 22 тысяч рублей. Количество вакансий для учителей и преподавателей в России в августе 2023 года выросло до 11 500 тысяч, что на 19% по сравнению с июлем. Накануне нового учебного года аналитики составили рейтинг городов по уровню предлагаемых в образовании зарплат, а также выделили топ самых «дорогих» вакансий для школьных учителей в регионах СЗФО.
По данным hh.ru, средняя предлагаемая зарплата в рамках специализации «Учитель, преподаватель, педагог» в России, по данным за 2023 год, составляет 45 тысяч рублей (год назад – 40,2 тысячи рублей, два года назад – 38,5 тысячи рублей). В Псковской области накануне нового учебного года доход в вакансиях для учителей находится в диапазоне от 22 989 до 44 483 рублей.
В регионах СЗФО одни из самых высоких зарплат можно найти в вакансиях учителей от компаний в Карелии (от 30 000 до 70 000 рублей), Архангельской области (от 30 000 до 57 471) и Мурманской области (от 38 000 до 55 500). А вот самые низкие зарплаты скорее всего получат учителя из Вологодской (до 40 230) и Псковской области (от 22 989 до 44 483 рублей). Более того аналитика показывает, что за два года сразу в трёх регионах СЗФО зарплата в вакансиях для учителей упала: в Ленобласти (падение на 5 000 рублей), в Мурманской области (падение на 6400) и в Псковской области (-2 000).
По другим регионам страны наиболее высокие зарплаты учителям сейчас предлагают в Москве (74 тысячи рублей), в Сургуте (62,1 тысячи рублей), в Калуге (57,8 тысячи рублей).
|
Регион
|
Доля вакансий для учителей
|
Рыночный диапазон з\п до вычета НДФЛ (₽)
|
2023
|
2021
|
Санкт-Петербург
|
74,1%
|
35 000 - 68 966
|
33 500 - 60 000
|
Калининградская область
|
10,1%
|
25 000 - 45 000
|
25 000 - 35 000
|
Ленинградская область
|
5,8%
|
30 000 - 50 000
|
27 500 - 55 000
|
Вологодская область
|
3,8%
|
25 000 - 40 230
|
20 000 - 34 483
|
Мурманская область
|
1,9%
|
38 000 - 55 500
|
34 483 - 61 983
|
Республика Карелия
|
1,2%
|
30 000 - 70 000
|
27 000 - 48 851
|
Архангельская область
|
1,1%
|
30 000 - 57 471
|
28 736 - 50 000
|
Псковская область
|
1,1%
|
22 989 - 44 483
|
35 000 - 46 667
|
Республика Коми
|
0,6%
|
34 483 - 51 724
|
28 736 - 50 000
|
Новгородская область
|
0,4%
|
26 293 - 40 000
|
28 736 - 40 000
Отметим, что большая часть вакансий для преподавателей сегодня открыта различными онлайн-школами и центрами дополнительного образования – в этих учреждениях особым спросом пользуются учителя иностранных языков и программирования, а также специалисты по подготовке к ЕГЭ. Вакансии в общеобразовательных учреждениях (как государственных, так и частных) встречаются реже, однако накануне учебного года спрос вырос и здесь.