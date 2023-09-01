Общество

Псковским учителям готовы платить от 22 тысяч рублей - исследование

Псковским учителям готовы платить от 22 тысяч рублей. Количество вакансий для учителей и преподавателей в России в августе 2023 года выросло до 11 500 тысяч, что на 19% по сравнению с июлем. Накануне нового учебного года аналитики составили рейтинг городов по уровню предлагаемых в образовании зарплат, а также выделили топ самых «дорогих» вакансий для школьных учителей в регионах СЗФО.

По данным hh.ru, средняя предлагаемая зарплата в рамках специализации «Учитель, преподаватель, педагог» в России, по данным за 2023 год, составляет 45 тысяч рублей (год назад – 40,2 тысячи рублей, два года назад – 38,5 тысячи рублей). В Псковской области накануне нового учебного года доход в вакансиях для учителей находится в диапазоне от 22 989 до 44 483 рублей.

В регионах СЗФО одни из самых высоких зарплат можно найти в вакансиях учителей от компаний в Карелии (от 30 000 до 70 000 рублей), Архангельской области (от 30 000 до 57 471) и Мурманской области (от 38 000 до 55 500). А вот самые низкие зарплаты скорее всего получат учителя из Вологодской (до 40 230) и Псковской области (от 22 989 до 44 483 рублей). Более того аналитика показывает, что за два года сразу в трёх регионах СЗФО зарплата в вакансиях для учителей упала: в Ленобласти (падение на 5 000 рублей), в Мурманской области (падение на 6400) и в Псковской области (-2 000).

По другим регионам страны наиболее высокие зарплаты учителям сейчас предлагают в Москве (74 тысячи рублей), в Сургуте (62,1 тысячи рублей), в Калуге (57,8 тысячи рублей).

Регион Доля вакансий для учителей Рыночный диапазон з\п до вычета НДФЛ (₽) 2023 2021 Санкт-Петербург 74,1% 35 000 - 68 966 33 500 - 60 000 Калининградская область 10,1% 25 000 - 45 000 25 000 - 35 000 Ленинградская область 5,8% 30 000 - 50 000 27 500 - 55 000 Вологодская область 3,8% 25 000 - 40 230 20 000 - 34 483 Мурманская область 1,9% 38 000 - 55 500 34 483 - 61 983 Республика Карелия 1,2% 30 000 - 70 000 27 000 - 48 851 Архангельская область 1,1% 30 000 - 57 471 28 736 - 50 000 Псковская область 1,1% 22 989 - 44 483 35 000 - 46 667 Республика Коми 0,6% 34 483 - 51 724 28 736 - 50 000 Новгородская область 0,4% 26 293 - 40 000 28 736 - 40 000

Отметим, что большая часть вакансий для преподавателей сегодня открыта различными онлайн-школами и центрами дополнительного образования – в этих учреждениях особым спросом пользуются учителя иностранных языков и программирования, а также специалисты по подготовке к ЕГЭ. Вакансии в общеобразовательных учреждениях (как государственных, так и частных) встречаются реже, однако накануне учебного года спрос вырос и здесь.