Общество

Вспыльчивых полицейских отправят к психологу

Полицейским подчас приходится работать в особо тяжелых условиях — ликвидировать последствия аварий, участвовать в вооруженных конфликтах, рисковать жизнью. Таким сотрудникам закон разрешает взять дополнительный отпуск, чтобы на реабилитации в санатории привести нервы и здоровье в порядок. Проект приказа МВД с обновленным перечнем показаний к реабилитации проходит общественное обсуждение до 9 октября.

Если у полицейского будут показания к медико-психологической реабилитации, пройти ее можно будет бесплатно, но в обязательном порядке. По проекту приказа МВД на реабилитацию могут отправить:

сотрудников, которые обеспечивали правопорядок и общественную безопасность в отдельных регионах страны;

проходивших службу в условиях военного или чрезвычайного положения, вооруженного конфликта, проведения контртеррористической операции;

принимавших участие в ликвидации последствий аварий, катастроф, других чрезвычайных ситуаций;

принимавших участие в выполнении служебных задач в иных особых условиях, связанных с повышенной опасностью для жизни и здоровья.

У любого россиянина, который получил психологическую травму, отсутствие восстановительного периода приведет к отрицательным последствиям. А если случилась ситуация, когда на руках у человека погиб товарищ, восстановиться будет достаточно сложно и тяжело, сказал член совета патриотического воспитания организации «Офицеры России», экстремальный психолог Дмитрий Нискаус.

Помощь уместна и ценна, но она обязательно должна быть своевременной, уверен психолог: «Если мы теряем этот период, травма начинает обрастать швами, то есть последствиями. Это как перелом, который неправильно сросся, то же самое происходит с психикой. Остается шрам, а потом из-за какого-то триггера все скрытые дефекты психики выплеснутся наружу». Через пять или десять лет наступит период, когда концентрация всех негативных последствий может привести к тому, что человек будет находиться в постоянной депрессии или станет мало трудоспособным, пишет «Парламентская газета».

Показаниями к реабилитации для стражей порядка будет служба в особых условиях или участие в оперативных мероприятиях, связанных с риском для жизни. В этих случаях определенные факторы могут повлиять на адаптационные возможности организма и работоспособность полицейского. Например, неблагоприятный климат, реальная угроза гибели, физическая боль, захват в плен, ранение и гибель сослуживцев, общая непредсказуемость обстановки или переутомление, длящееся более 25 суток. Также показанием будет пережитая полицейским чрезвычайная ситуация. Во всех этих случаях реабилитация продлится 14 дней.

Если последствия пережитых душевных травм уже явно выражены, реабилитировать полицейских будут три недели. Симптомами могут быть нервозность человека, беспокойство, тревога и страх, раздражительность, вспыльчивость. Реабилитация будет необходима, если полицейскому трудно поддерживать нормальный образ жизни, у него возникла немотивированная активность, многоречивость, суетливость или апатия. Среди симптомов могут быть излишняя подозрительность и фиксация на пережитом стрессе, повышенная конфликтность, ограничение привычных контактов, потеря интереса к любимым занятиям и более частое употребление алкоголя. Также реабилитация поможет при постоянном ощущении усталости, снижении работоспособности и нарушении сна.

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Если же при вышеперечисленных симптомах у человека в анамнезе будут черепно-мозговые травмы или хронические заболевания в стадии ремиссии, на реабилитацию потребуется месяц.

Если реабилитация длится две недели, работу с полицейскими проведут психологи подразделений по работе с личным составом. В тех случаях, когда по показаниям необходим более длительный срок, помогут медицинские психологи, врачи-психотерапевты и другие необходимые медработники. Реабилитация пройдет в медорганизациях МВД, в том числе в санаториях.

Чтобы реабилитация началась своевременно, все полицейские, имеющие на нее право, пройдут медицинский осмотр. На него их отправят не позднее чем через пять дней после возвращения на место службы после выполнения задач, связанных с повышенной опасностью для жизни и здоровья. Решение, нужна ли стажу порядка реабилитация, после медосмотра примет врачебная комиссия. Она же составит индивидуальную программу восстановления. Комиссию придется пройти и после реабилитации, чтобы оценить ее эффективность.