Общество

Приложение «Честный знак» стало обязательным для предустановки на гаджеты

Приложение «Честный знак» для проверки подлинности товаров стало обязательным для предустановки на продаваемые в России гаджеты в 2023 и 2024 годах, сообщила пресс-служба правительства РФ.

«В список российских программ, обязательных для предустановки на гаджеты в 2023 и 2024 году, включено приложение для проверки подлинности товаров "Честный знак". Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин», - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что с помощью приложения можно при покупке товара узнать, где, когда и кем он произведен, получить информацию о его весе или объеме. «Для проверки достаточно отсканировать специальный графический символ на упаковке – код маркировки. Если на товаре нет графического символа, это повод подать жалобу в систему через приложение "Честный знак"», - указывает кабмин.

Сейчас в списке товаров, подлежащих маркировке, лекарства, БАДы, молочная продукция, питьевая вода, пиво, табак, обувь, шубы, товары легкой промышленности, фотоаппараты и лампы-вспышки, духи и туалетная вода, антисептики, автомобильные шины, медицинские изделия и кресла-коляски. В дальнейшем он будет расширяться, пишет РИА Новости.