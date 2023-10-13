Общество

В МОК заявили о планах создать Олимпийские киберспортивные игры

Специальная комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) изучит вопрос создания Олимпийских киберспортивных игр. Об этом во время церемонии открытия сессии МОК в Индии заявил президент организации Томас Бах.

«Я попросил нашу новую киберспортивную комиссию МОК изучить вопрос создания Олимпийских киберспортивных игр», - цитирует его ТАСС.

Глава МОК отметил, что более 500 млн человек интересуются киберспортом. «Порядка 3 млрд человек играют в компьютерные игры. Из них более 500 млн проявляют интерес к киберспорту», - добавил он.

141-я сессия МОК пройдет в индийском Мумбаи с 15 по 17 октября.