Общество

В Совфеде поддержали повышение лимита по вкладам для малоимущих до 100 тыс.

В России хотят повысить максимальный размер социального вклада до 100 тыс. рублей. Сейчас обсуждается такое изменение в законопроекте, рассказал «Известиям» зампред Совфеда Николай Журавлев. Доходность по соцвкладам планируется установить на 1 п.п. выше ключевой ставки, сообщил он.

Журавлев поддержал повышение лимита по депозитам для малоимущих. Для банков такие расходы не будут существенными, а у людей появится дополнительный стимул копить деньги, подчеркнул зампред Совфеда. По его словам, законопроект могут принять уже осенью этого года. Он предполагает, что открыть вклад для людей с невысокими доходами смогут только получатели мер социальной поддержки.

Такие депозиты будут выгоднее классических продуктов. Ключевая сейчас составляет 13%, то есть ставка по соцвкладу была бы не ниже 14%.

При этом по обычным депозитам на три месяца банки на этот момент предлагают доходность в среднем 11%, а сроком на год — около 10,7%, сообщила менеджер продукта «Вклады» финансового маркетплейса «Сравни» Мария Татаринцева.

В Центробанке не исключили, что основные параметры и нормы внесенного законопроекта будут обсуждаться во время подготовки документа ко второму чтению.

Повышение порога до 100 тыс. будет стимулировать менее социально защищенных граждан создавать накопления, отметил директор департамента розничных продуктов

Абсолют Банка Виталий Костюкевич. Однако это также создаст нагрузку на финорганизации. Продукт с доходностью на 1 п.п. выше ключевой ставки может оказаться убыточным для многих игроков, сообщил спикер.