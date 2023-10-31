Общество

Рассчитать размер будущей пенсии теперь можно в «Сбербанк Онлайн»

Рассчитать размер будущей пенсии, пройти процедуру назначения и передать в Социальный фонд России (СФР) реквизиты для её получения теперь можно не выходя из дома. Сбер запустил новую услугу «Назначение пенсии»: на одной вкладке в приложении «СберБанк Онлайн» собрано всё необходимое для оформления страховой пенсии по возрасту. Получить услугу также можно в любом офисе Сбера. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе банка.

Благодаря новой услуге клиент может в несколько кликов подготовить и направить в СФР заявку на назначение страховой пенсии по возрасту, а также на получение пенсии на карту или счёт в Сбере. Для удобства и быстроты доступа в мобильном приложении «СберБанк Онлайн» в строке поиска достаточно набрать «Назначение пенсии», далее заполнить анкету и подтвердить отправку заявки на назначение пенсии в Социальный фонд.

Полный комплекс услуг включает расчёт будущей пенсии, её назначение и передачу реквизитов счёта / карты. Для оформления достаточно иметь учётную запись на портале госуслуг — обращаться в Социальный фонд России напрямую больше не нужно.

«Наша задача — создавать удобные и надёжные сервисы, экономя время наших клиентов. Поэтому часть услуг мы переводим в онлайн-формат. С января 2024 года потребность в оформлении пенсии возникнет у граждан, достигших пенсионного возраста — у мужчин в 63 года и у женщин в 58 лет. Подать документы необходимо за месяц до наступления пенсионного возраста, так что мы запускаем наш сервис сейчас, чтобы клиенты могли заранее им воспользоваться. Те, кто привык посещать офисы Сбера, могут обратиться в ближайшее отделение и подключить услугу при очередном визите. Это не займёт много времени», - рассказала директор дивизиона «Социальные и зарплатные решения» Сбербанка Екатерина Гарцева.

Услуга доступна клиентам на устройствах с ОС Android версии не ниже 14.18.