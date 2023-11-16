Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
ЛОНГРИД проверить здоровье
Господин Рейтингомер
Советы на зиму псковским водителям
Досуг псковского школьника
День открытых дверей «Академия слуха»
Встречаем 2024: новогодние корпоративы
бизнес-ланчи вкусные обеды
«Метражи» сделка с недвижимостью
Теплый дом ЛОНГРИД
«Истфакт» Инженерное чудо России
вопросы о муниципальной реформе
Экономим на покупках
Хобби для мужчин. ЛОНГРИД
национальность белоруска
участие в президентских выборах
изменяя лик родной земли
 
 
 
ещё Общество 16.11.2023 17:092 Скончался известный композитор, почетный гражданин города Пскова Александр Роор 17.11.2023 09:400 В 12 сферах в Псковской области отмечается острый дефицит работников – аналитики 17.11.2023 08:480 Волонтерам хотят начать возвращать деньги за медобследования 17.11.2023 08:360 Семинар-практикум общероссийского профсоюза образования стартовал в Пскове 17.11.2023 08:240 Международный день недоношенных детей отмечают 17 ноября 17.11.2023 08:110 В России создали нейросеть для работы с 2D-анимацией
 
 
 
Самое популярное 13.11.2023 10:430 Неисправность компьютера привела к смерти женщины в Псковской области 10.11.2023 10:160 Интерактив: Бессмертные люди 15.11.2023 15:1621 Иван Цецерский лишился поста исполнительного директора Всероссийской ассоциации развития МСУ 11.11.2023 12:000 Две женщины в Псковской области помогли спасти жизнь раненого полицейского и задержать преступников 16.11.2023 13:151 Тракторист утонул в нечистотах в Псковской области
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Волонтерам хотят начать возвращать деньги за медобследования

17.11.2023 08:48|ПсковКомментариев: 0

Добровольцам станут возмещать расходы на медуслуги, если проведение обследования требует порядок работы добровольческих организаций с госучреждениями. Кроме того, поддержка соотечественников, живущих за рубежом и столкнувшихся с русофобией, будет считаться волонтерской деятельностью. Такие поправки в законопроект, реформирующий законодательство о благотворительности, рекомендовал принять комитет Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений.

По законопроекту, который уже приняли в первом чтении, волонтеры получат право вернуть деньги за медобследования, если они обязательны для участия в выбранном деле. Депутаты, среди которых главы комитетов Госдумы по молодежной политике Артем Метелев и по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольга Тимофеева, предложили уточнить, когда волонтеров могут обязать проходить медобследование. Тогда добровольцу оплатят траты на медицинские услуги, обусловленные требованиями, которые перечислены в порядках взаимодействия госучреждений с добровольческими организациями. Такие порядки утверждают федеральные, региональные и местные власти для работы с добровольцами, которые, например, помогают в больницах, организациях соцпомощи, детских домах, а также содействуют спасателям и пожарным. Например, в порядке, который утвердило МЧС, говорится, что организатор добровольческой деятельности должен учитывать информацию о выявленных у волонтеров, желающих помогать спасателям, инфекционных заболеваниях, не позволяющих им выполнять свои обязанности.

Кроме того, по законопроекту волонтерам будут возвращать деньги за обучение рабочим специальностям и получение дополнительного образования, опять-таки если такая подготовка — обязательное условие работы, пишет «Парламентская газета»

«Есть определенные виды деятельности, в которых волонтер может принимать участие только после прохождения медосмотра и получения соответствующих справок. Например, это помощь в больницах или поликлиниках, когда этим занимаются волонтеры-медики», — сказала соавтор поправки, зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко.

И сейчас для того, чтобы помочь, волонтер тратит свое время и деньги. Усложняет ситуацию и то, что в разных медицинских и социальных учреждениях предъявляют разные требования к медицинскому обследованию. Законопроект предлагает упорядочить этот процесс.

Ольга Занко рассказала, что к ней обращались НКО с вопросом, считается ли целевым использованием денег оплата медосмотра волонтеру. «Наш законопроект ставит точку в этом вопросе. И, конечно, это справедливо, чтобы у организатора волонтерской деятельности было право оплаты за волонтеров таких медосмотров», — сказала депутат.

Законодательство о волонтерстве депутаты донастраивают последние два года, в том числе расширяя права добровольцев, сказала Ольга Тимофеева. «Теперь, если им придется проходить обязательное медобследование или платное обучение, чтобы начать волонтерскую деятельность, у них появится право на компенсацию», — отметила депутат.

Среди других поправок — новые цели добровольческой деятельности. Сейчас таковыми считают, например, участие в ликвидации ЧС, социальную поддержку инвалидов, защиту животных, социальную реабилитацию детей-сирот. А согласно поправке группы депутатов, среди которых вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, под определение волонтерской деятельности подпадет и поддержка соотечественников, живущих за рубежом, в защите их прав и сохранении общероссийской культурной идентичности. Это позволит волонтерам оказывать правовую поддержку соотечественникам, в том числе по фактам дискриминации и русофобии, передала слова Яровой ее пресс-служба. Можно будет получить и обратную связь и узнать, как соблюдают законные интересы российских граждан и соотечественников за рубежом.

Еще одной целью добровольчества, по задумке авторов законопроекта, станет участие в увековечении памяти погибших при защите Отечества.

Кроме того, депутаты предложили придать официальный статус ресурсным центрам поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций. Пока они есть в двух регионах. Это могут быть общественные организации, учреждения, ассоциации, союзы, общественно полезные фонды, которые будут оказывать информационные, консультационные, методические услуги всем участникам волонтерской деятельности в регионе. Сопровождать их создание и работу будет Росмолодежь. Они, как и союзы и объединения добровольцев, смогут получать господдержку. А какую именно, определят в регионах.

Органы госвласти будут обязаны разместить информацию обо всех доступных опциях на платформе Добро.РФ. Но варианты ограничены законом. Например, волонтерам и их объединениям могут выделить гранты, субсидии, помещения, помочь им с организацией мероприятий или подготовить для них методические рекомендации. Но коммерческим компаниям, которые организуют у себя корпоративное волонтерство, финансовая и имущественная поддержка будет недоступна. Зато они смогут воспользоваться методической, консультационной и организационной помощью — раньше коммерческий сектор вообще не мог считаться организатором волонтерства и, соответственно, был отрезан от поддержки добровольчества.

Теги: #добровольцы #волонтеры
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Поддерживаете ли идею Матвиенко давать квартиры семьям, в которых есть три и более детей?
В опросе приняло участие 273 человека
17.11.2023, 10:030 «Хайпожоры»: Псковские боты — кому и зачем? 17.11.2023, 09:510 Пскович ночью попался на краже кофе 17.11.2023, 09:400 В 12 сферах в Псковской области отмечается острый дефицит работников – аналитики 17.11.2023, 09:302 О разработке программы «Псковский гектар» рассказал Михаил Ведерников
17.11.2023, 09:150 Эксперты спрогнозировали массовый мор рыбы из-за обмеления Волги 17.11.2023, 09:000 Женщина пострадала при пожаре в многоэтажке на Завеличье 17.11.2023, 08:480 Волонтерам хотят начать возвращать деньги за медобследования 17.11.2023, 08:360 Семинар-практикум общероссийского профсоюза образования стартовал в Пскове
17.11.2023, 08:240 Международный день недоношенных детей отмечают 17 ноября 17.11.2023, 08:110 В России создали нейросеть для работы с 2D-анимацией 17.11.2023, 07:550 Когда могут запустить «карту туриста», ответили в Минэкономразвития 17.11.2023, 07:350 Мешок с костями нашли в лесу под Псковом
17.11.2023, 07:190 Назван способ убедиться в подлинности аптечного препарата 17.11.2023, 07:001 Досрочная пенсия безработным вырастет в 2024 году 16.11.2023, 22:430 Михаил Ведерников поручил пересмотреть подход к проведению диспансеризации населения в муниципалитетах 16.11.2023, 22:300 Качество приготовления пищи проверили общественники в середкинской колонии
16.11.2023, 22:180 Психолог назвала три обязательных дела, которые псковичам нужно успеть сделать завтра утром 16.11.2023, 22:090 Почти 20 млн рублей готовы направить на содержание объектов зеленого хозяйства у рек в Пскове 16.11.2023, 22:000 Что сгущает кровь по утрам, объяснила эксперт 16.11.2023, 21:403 Псковичи подают в суд на региональный Фонд капитального ремонта
16.11.2023, 21:303 Фиолетовую подсветку в знак поддержки недоношенных детей зажгут в Псковской области 16.11.2023, 21:290 Фасад многоквартирного дома с арками отремонтировали на Завеличье 16.11.2023, 21:200 Более 1 млн рублей готовы направить на установку хоккейной площадки в порховской деревне Полоное 16.11.2023, 21:001 Юных псковичей учили толерантности на примере яблок
16.11.2023, 20:400 Житель Бежаниц незаконно хранил марихуану и попал под суд 16.11.2023, 20:352 Эстония допустила закрытие пунктов пропуска на границе с Россией 16.11.2023, 20:300 Отопительный сезон в Псковской области проходит штатно 16.11.2023, 20:200 Свидетелей поджога автомобиля в псковских Борисовичах разыскивает полиция
16.11.2023, 20:100 Пандус у Бежаницкой детской школы искусств оборудуют после вмешательства прокуратуры 16.11.2023, 20:000 Ветеранов уголовно-исполнительной системы пригласили на чаепитие в псковский вуз 16.11.2023, 19:400 Юных псковичей приглашают принять участие в конкурсах по ПДД 16.11.2023, 19:350 Участников всероссийского социального форума наградили в Псковской области
16.11.2023, 19:231 Псковичка просит помощи из-за бывшего мужа, который избивает их детей 16.11.2023, 19:200 Вопросы подсудности рассмотрели псковские курсанты вместе с практикующими юристами 16.11.2023, 19:110 Более 12 км дороги Пушкинские Горы – Локня ввели в эксплуатацию 16.11.2023, 19:060 Бездомных собак разрешили усыплять в Бурятии
16.11.2023, 19:000 Психологически перестроиться на зимний стиль вождения призвали псковичей 16.11.2023, 18:490 Электровелосипед для курьеров разработал «Яндекс» 16.11.2023, 18:460 Родственников ветерана Великой Отечественной войны разыскивают в Великолукском районе 16.11.2023, 18:450 200 туй передали в дар Псковской областной больнице
16.11.2023, 18:343 Пенсионерке из новосокольнической деревни помогли обновить колодец 16.11.2023, 18:270 Чесоточного клеща обнаружили у домашней собаки в Псковской области 16.11.2023, 18:250 Нетрезвый пскович вступился за пьяную жену и лишился свободы 16.11.2023, 18:180 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 16 ноября
16.11.2023, 18:150 Неделю приемов граждан по вопросам ЖКХ проведут псковские единороссы 16.11.2023, 18:000 Вера в чудо 16.11.2023, 18:000 Очередную группу призывников из Псковской области направили на службу в Росгвардию 16.11.2023, 17:500 Госдума приняла в первом чтении законопроект об ограничении телефонов в школах
16.11.2023, 17:460 Женщина на BMW сбила 4 секции ограждения на улице Юбилейной в Пскове 16.11.2023, 17:420 «Гайд-парк»: Андрей Козлов об итогах года для аграриев и работе над бюджетом-2024. ВИДЕО 16.11.2023, 17:380 Водитель ВАЗа сбил женщину на переходе в Пскове 16.11.2023, 17:360 Муниципалитеты-лидеры по внедрению дизайн-кода получат по 500 тысяч рублей на благоустройство
16.11.2023, 17:233 Эстония обвинила Россию в том, что она не задерживает мигрантов на границе 16.11.2023, 17:120 Онлайн-шопоголикам рассказали, как сделать покупки безопасными 16.11.2023, 17:092 Скончался известный композитор, почетный гражданин города Пскова Александр Роор 16.11.2023, 17:011 Спецназовец провел для юных псковичей мастер-класс по самбо
16.11.2023, 16:590 Великолукский боец ММА Руслан Шамилов проведет поединок 9 декабря 16.11.2023, 16:450 Андрей Козлов: Последствия африканской чумы свиней не пройдут в одночасье 16.11.2023, 16:430 Кроссоверы Jetour продаются в салонах «АвтоТим» в Псковской области 16.11.2023, 16:400 «Дневной дозор»: должен ли кандидат в президенты быть партийным?
16.11.2023, 16:290 Финляндия закроет четыре КПП на границе с Россией с 18 ноября 16.11.2023, 16:270 День киберспорта пройдет в Пскове 16.11.2023, 16:190 Этот год для сельского хозяйства был непростым — Андрей Козлов 16.11.2023, 16:120 День правовой помощи детям пройдет 20 ноября в Псковской области
16.11.2023, 15:580 Сбивший двух школьниц в Дедовичах мужчина отправится в тюрьму на 7 лет 16.11.2023, 15:550 Расписание утренних рейсов автобуса по маршруту №8А изменили в Пскове 16.11.2023, 15:490 Андрей Козлов о проекте бюджета и росте доходов Псковской области 16.11.2023, 15:390 День без осадков и морозы прогнозируют в Псковской области 17 ноября
16.11.2023, 15:310 Стали известны подробности гибели тракториста в нечистотах в Псковской области 16.11.2023, 15:260 Самовар XIX века украли из сарая в Псковском районе 16.11.2023, 15:140 Андрей Турчак поздравил Молодую гвардию «Единой России» с 18-летием 16.11.2023, 15:020 «Три мудреца»: Два года санкций. Стали ли мы жить хуже? ВИДЕО
16.11.2023, 14:482 Оливье подорожал минимум на 45% - исследование 16.11.2023, 14:430 Андрей Козлов: Ситуация с прокладкой газораспределительных сетей улучшилась 16.11.2023, 14:340 Володин предложил дифференцировать ставку по ипотеке в зависимости от зарплат в регионе 16.11.2023, 14:190 Двое бездомных украли оставленный на улице чемодан в Острове
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru