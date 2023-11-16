Общество

Волонтерам хотят начать возвращать деньги за медобследования

Добровольцам станут возмещать расходы на медуслуги, если проведение обследования требует порядок работы добровольческих организаций с госучреждениями. Кроме того, поддержка соотечественников, живущих за рубежом и столкнувшихся с русофобией, будет считаться волонтерской деятельностью. Такие поправки в законопроект, реформирующий законодательство о благотворительности, рекомендовал принять комитет Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений.

По законопроекту, который уже приняли в первом чтении, волонтеры получат право вернуть деньги за медобследования, если они обязательны для участия в выбранном деле. Депутаты, среди которых главы комитетов Госдумы по молодежной политике Артем Метелев и по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольга Тимофеева, предложили уточнить, когда волонтеров могут обязать проходить медобследование. Тогда добровольцу оплатят траты на медицинские услуги, обусловленные требованиями, которые перечислены в порядках взаимодействия госучреждений с добровольческими организациями. Такие порядки утверждают федеральные, региональные и местные власти для работы с добровольцами, которые, например, помогают в больницах, организациях соцпомощи, детских домах, а также содействуют спасателям и пожарным. Например, в порядке, который утвердило МЧС, говорится, что организатор добровольческой деятельности должен учитывать информацию о выявленных у волонтеров, желающих помогать спасателям, инфекционных заболеваниях, не позволяющих им выполнять свои обязанности.

Кроме того, по законопроекту волонтерам будут возвращать деньги за обучение рабочим специальностям и получение дополнительного образования, опять-таки если такая подготовка — обязательное условие работы, пишет «Парламентская газета».

«Есть определенные виды деятельности, в которых волонтер может принимать участие только после прохождения медосмотра и получения соответствующих справок. Например, это помощь в больницах или поликлиниках, когда этим занимаются волонтеры-медики», — сказала соавтор поправки, зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко.

И сейчас для того, чтобы помочь, волонтер тратит свое время и деньги. Усложняет ситуацию и то, что в разных медицинских и социальных учреждениях предъявляют разные требования к медицинскому обследованию. Законопроект предлагает упорядочить этот процесс.

Ольга Занко рассказала, что к ней обращались НКО с вопросом, считается ли целевым использованием денег оплата медосмотра волонтеру. «Наш законопроект ставит точку в этом вопросе. И, конечно, это справедливо, чтобы у организатора волонтерской деятельности было право оплаты за волонтеров таких медосмотров», — сказала депутат.

Законодательство о волонтерстве депутаты донастраивают последние два года, в том числе расширяя права добровольцев, сказала Ольга Тимофеева. «Теперь, если им придется проходить обязательное медобследование или платное обучение, чтобы начать волонтерскую деятельность, у них появится право на компенсацию», — отметила депутат.

Среди других поправок — новые цели добровольческой деятельности. Сейчас таковыми считают, например, участие в ликвидации ЧС, социальную поддержку инвалидов, защиту животных, социальную реабилитацию детей-сирот. А согласно поправке группы депутатов, среди которых вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, под определение волонтерской деятельности подпадет и поддержка соотечественников, живущих за рубежом, в защите их прав и сохранении общероссийской культурной идентичности. Это позволит волонтерам оказывать правовую поддержку соотечественникам, в том числе по фактам дискриминации и русофобии, передала слова Яровой ее пресс-служба. Можно будет получить и обратную связь и узнать, как соблюдают законные интересы российских граждан и соотечественников за рубежом.

Еще одной целью добровольчества, по задумке авторов законопроекта, станет участие в увековечении памяти погибших при защите Отечества.

Кроме того, депутаты предложили придать официальный статус ресурсным центрам поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций. Пока они есть в двух регионах. Это могут быть общественные организации, учреждения, ассоциации, союзы, общественно полезные фонды, которые будут оказывать информационные, консультационные, методические услуги всем участникам волонтерской деятельности в регионе. Сопровождать их создание и работу будет Росмолодежь. Они, как и союзы и объединения добровольцев, смогут получать господдержку. А какую именно, определят в регионах.

Органы госвласти будут обязаны разместить информацию обо всех доступных опциях на платформе Добро.РФ. Но варианты ограничены законом. Например, волонтерам и их объединениям могут выделить гранты, субсидии, помещения, помочь им с организацией мероприятий или подготовить для них методические рекомендации. Но коммерческим компаниям, которые организуют у себя корпоративное волонтерство, финансовая и имущественная поддержка будет недоступна. Зато они смогут воспользоваться методической, консультационной и организационной помощью — раньше коммерческий сектор вообще не мог считаться организатором волонтерства и, соответственно, был отрезан от поддержки добровольчества.