Общество

Неожиданный фактор возникновения панических атак назвала психолог

Неожиданный фактор возникновения панических атак назвала семейный психолог Светлана Ладейщикова.

Часто таковым становится городская среда, заявила эксперт. Шум и ритм мегаполиса, постоянная спешка, стресс — все это может стать катализатором для панической атаки. «Важно понимать, что вся информация о ее истинных причинах нашим мозгом вытесняется, она откладывается в нашей, условно говоря, слепой зоне. Но со временем он накопится и может дать сильную реакцию», — цитирует ее «Мослента».

«Мы не обрабатываем ее, не работаем с ней, потому что нам не хочется с этим сталкиваться. Так что мы продолжаем жить свою жизнь в этом большом городе, в этом бешеном ритме, не думая о том, что у нас есть неразрешенная проблема», — добавила Ладейщикова, отметив, что нередко эта проблема может находиться очень далеко во времени и пространстве от сегодняшнего дня.