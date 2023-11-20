Общество

Сбер обсуждает с Египтом проект по расшифровке манускриптов

Сбер обсуждает с коллегами из Египта проект по расшифровке манускриптов. Об этом сообщил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин на пресс-конференции в преддверии AI Journey.

«У нас есть интересная идея. Мы ранее расшифровали рукописи Петра Первого с помощью нашей ИИ-модели. У египтян есть важная задача. Огромное количество манускриптов, которые сложно расшифровать и соответственно сохранить. Так как манускрипт находится на папирусе или на других носителях, и они могут очень быстро распасться. Должна быть очень аккуратная работа, так как он может быстро портиться. Таких манускриптов очень и очень много. Как сохранить и расшифровать манускрипт – большая задача, и мы с коллегами из Египта обсуждаем, как применить нашу ИИ-модель для реализации этой задачи. У нас большой взаимный интерес. Думаю, что это будет следующим направлением развития исторической мысли. Возможно, мы даже сделаем какие-то исторические открытия в Древнем Египте», - цитирует его пресс-служба Сбера.

Подробнее о программе AI Journey 2023 — на сайте конференции. Там же будет доступна прямая трансляция мероприятия.