Общество

Кто там?

Завод «Зенча-Псков» продолжает подготовку к запуску производства на новой площадке. В ближайшее время вновь застучит «сердце» предприятия – будут запущены станки. А вот его «мозг» непрерывно работает для того, чтобы это стало возможным. Речь идет о компьютерной сети. Пока оборудование по суду вынимали из чужих рук, заводчане столкнулись с проблемой IT-безопасности. Для решения привлекли специалистов группы компаний WeLANS. Ее руководитель Станислав Солопаев на примере «Зенчи» рассказывает, с какими современными угрозами могут столкнуться бизнесмены, от ведущих небольшое дело предпринимателей до крупных заводов, и к чему им стоит быть готовыми.

Дятлы прилетели

«На заводе "Зенча" мы столкнулись с тем, - говорит Станислав Солопаев, - что нужно было не просто обезопасить компьютеры от взлома. Ситуация была такова, что их уже пытались взломать, проследить, чем занимается предприятие. Все это в то время, когда шли суды, в ходе которых завод истребовал свое имущество из чужого незаконного владения».

Стали забирать оборудование со старого места на улице Солнечной, подключать на новой площадке, расположенной на улице Новгородской. Естественно, на прежнем месте компьютеры были объединены в сеть. Надо было наладить работу заново, развернуть все систему, ограничить к ней доступ сторонних пользователей. Дело это и так непростое, на каждом рабочем месте техника должна быть настроена под свои задачи, они максимально разные, скажем, у бухгалтера и конструктора, но, в конечном счете, все работают на одно дело. Компьютеры стоят не только в административном офисе, цеха также обеспечены электронной техникой, современное производство без этого невозможно.

А тут еще обнаружили, что оборудование находится под постоянным контролем с внешней стороны. К нему подключаются сторонние пользователи. Можно это назвать самым настоящим взломом и слежкой за тем, что происходит на предприятии. Конечно, мы среагировали мгновенно.

Наш опыт не оставлял сомнений в том, что происходит. До того, как я открыл в Пскове группу компаний WeLANS – жил в столице, работал в пяти страхах Европы: Франция. Германия, Литва, Латвия, Польша. О высоком уровне наших компетенций говорит тот факт, что сейчас мы обслуживает компьютерные сети местных представительств крупных федеральных компаний, среди них есть как государственные корпорации, так и торговые сети. Масштаб задач, их разнообразие позволяет внедрять для всех наших клиентов передовые решения.

В частности, предоставляемый нами сервис помогает оптимизировать затраты на эксплуатацию оборудования и обеспечить высокий уровень безопасности. Среди наших услуг WEB-проектирование, то есть создание сайтов, CRM-систем, индивидуальных программных продуктов. Мы настраиваем IP-телефонию, что позволяет крупным организациям снизить расходы на связь. Под ключ с круглосуточной поддержкой обслуживаем весь компьютерный парк предприятий. Создаем системы постоянного контроля за оборудованием, что позволяет снижать процент сбоев. Устанавливаем и обслуживаем сервера, настраиваем облачное хранение, общую сеть, корпоративные чаты, почту. Словом, оказываем индивидуальные консультации и выполняем конкретные работы, практически, по всему спектру услуг в IT-сфере, необходимых любому бизнесу.

На «Зенче» мы сразу поставили защиту от проникновения извне. Настроили все таким образом, чтобы продолжать наблюдение. «Стук» в систему раздавался регулярно, но уже безуспешно. Попытки подключения ни к чему не приводили. Прекратились они пару месяцев назад, когда суд постановил вернуть предприятию оборудование. Такое вот совпадение.

Закрытые дыры

Сейчас на «Зенче» построена новая компьютерная сеть с замкнутым контуром. Обмен документами, использование почтой происходит исключительно на корпоративной площадке, куда каждый сотрудник входит под собственными логином и паролем. Любые изменения мы видим в ту же секунду и знаем, кто их внес.

Почему это важно? «Железо» и программное обеспечение дают только половину эффекта. Однако, если предприятие хочет по-настоящему обезопасить себя от нежелательного внешнего воздействия, нужно перестроить мышление сотрудников. Каждому нужно объяснить, как делать правильно, чтобы компьютер конкретного сотрудника не стал дырой, через которую возможно будет залезть на предприятие. Если не соблюдать правила, это непременно случится. Они простые, но выполняться должны неукоснительно. В частности, недопустима передача документов через мессенджеры – только внутренняя сеть. Все, что однажды попало в интернет, там остается. Когда кажется, что переписка идет в личной беседе на двоих – поверьте, это всего лишь кажется.

Перемещение документов исключительно через закрытую сеть – пример, понятный обывателю. Есть еще множество нюансов, о которых мы рассказываем, настраиваем оборудование соответствующим образом. По сути, большинство предпринимателей являются такими обывателями в том, что касается IT-сферы. В своем деле человек достиг высот, но сапоги должен тачать сапожник, а пирожные печь пирожник. Предприятиям мы рекомендуем перейти к нам на абонентское обслуживание, что дает улучшенную поддержку и обслуживание в сравнении со штатом внутренних специалистов, так как мы имеем опыт с крупными сетями и не можем себе позволить останавливаться в развитии.

Важно, чтобы каждый занимался своим делом. Грубо говоря, предприниматель, выпускающий резиновых уточек для ванны, должен все знать о свойствах резины и качестве краски. Но не его забота понимать разницу между роутером за 500 рублей и за 15 000 рублей. Кажется, что Wi-Fi везде одинаков. Но есть такие понятия как VPN, прокси, туннелирование. Разница простая. Через один тип оборудования я могу посмотреть фотографии на вашем мобильном телефоне, а другой этого не позволит. Это уже наша задача, сделать так, чтобы все работало надежно и безопасно.

На «Зенче» во время самого интенсивного периода мы полгода работали едва ли не круглосуточно. В итоге, выполнили задачи, поставленные генеральным директором Аллой Ивановой. Мы, фактически, заново выстроили систему. Теперь она работает автономно и четко, вопросы безопасности закрыты. К запуску предприятия с нашей стороны все готово».

Анна Морозова