Кусты сирени спиливают на улице Розы Люксембург в Пскове. ВИДЕО

Стоматолог удалил ребенку коренной зуб вместо молочного и прикрепил его обратно проволокой

Первый выпускной курсантов Центра военно-спортивной подготовки «Воин» прошел в Пскове. ФОТО

Борис Елкин: Спасибо всем мамам за тепло и нежность