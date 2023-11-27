Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Хобби для мужчин. ЛОНГРИД
Господин Рейтингомер
CULT твоей красоты
Встречаем 2024: новогодние корпоративы
День открытых дверей «Академия слуха»
«Зенча-Псков» кто там?
ЛОНГРИД проверить здоровье
Досуг псковского школьника
Теплый дом ЛОНГРИД
вопросы о муниципальной реформе
бизнес-ланчи вкусные обеды
Советы на зиму псковским водителям
Магазин для фермерского хозяйства
«Истфакт» Сокровища Острова
национальность белоруска
Права работающих матерей
 
 
 
ещё Общество 27.11.2023 09:430 Сильный снег начнется в Псковской области 27 ноября 27.11.2023 14:360 Кусты сирени спиливают на улице Розы Люксембург в Пскове. ВИДЕО 27.11.2023 14:300 Новые новогодние инсталляции установят в Пскове 27.11.2023 13:360 Две старейшие школы отметили круглые даты в Псковской области 27.11.2023 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум» 27.11.2023 12:500 С внедрением ИИ во все сферы жизни человечество начинает новую главу своего существования: итоги главной дискуссии AI Journey 2023
 
 
 
Самое популярное 23.11.2023 10:063 Патогенные бактерии обнаружило Роскачество в пельменях 24.11.2023 11:097 «Месяцы жила с трупами»: стали известны жуткие подробности убийства троих детей в Псковской области 21.11.2023 10:580 Труп священника нашли в колодце в Печорском районе 24.11.2023 10:242 Мать подозревают в убийстве троих детей в Псковской области 24.11.2023 19:550 В Псковской области простились с четырьмя военнослужащими, погибшими в ходе СВО
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Кусты сирени спиливают на улице Розы Люксембург в Пскове. ВИДЕО

27.11.2023 14:36|ПсковКомментариев: 0

Кусты сирени спиливают на улице Розы Люксембург в Пскове 27 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. 

Рабочие уже спилили под корень несколько кустов. 

Ранее сообщалось, что аварийные деревья спилят на улице Яна Фабрициуса в Пскове.

Теги: #псков #деревья
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Поддерживаете ли инициативу о наказании чиновников и менеджеров за взятки до 10 тысяч рублей?
В опросе приняло участие 5 человек
27.11.2023, 14:490 Реку Пскову очистят от водной растительности в 2024 году 27.11.2023, 14:430 Приезжих браконьеров поймали на Чудском озере 27.11.2023, 14:360 Кусты сирени спиливают на улице Розы Люксембург в Пскове. ВИДЕО 27.11.2023, 14:300 Новые новогодние инсталляции установят в Пскове
27.11.2023, 14:250 В две смены: как Великие Луки справились с первым снегопадом 27.11.2023, 14:170 Женщина в Новосокольниках насильно отобрала у собутыльника телефоны и деньги 27.11.2023, 14:140 Дмитрий Шахов о защите прав двух псковских спортсменок 27.11.2023, 14:070 Гостиницу хотят открыть в исторических зданиях в Финском парке Пскова
27.11.2023, 13:550 О предстоящих в новом сезоне ремонтных работах проинформировали «Псковские тепловые сети» 27.11.2023, 13:430 Спортсмены клуба Nordman перешли в лигу А после победы на открытом чемпионате по настольному теннису 27.11.2023, 13:360 Две старейшие школы отметили круглые даты в Псковской области 27.11.2023, 13:330 Интерактив: Планерка в поликлинике в разгар приемного дня
27.11.2023, 13:220 Себежанина оштрафовали на 600 тысяч рублей за взятку сотруднику ФСБ 27.11.2023, 13:030 Более 350 кубометров снега вывезли с великолукских улиц за три дня 27.11.2023, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум» 27.11.2023, 12:500 С внедрением ИИ во все сферы жизни человечество начинает новую главу своего существования: итоги главной дискуссии AI Journey 2023
27.11.2023, 12:370 Пскович ограбил магазин и успел выпить ворованный виски до задержания 27.11.2023, 12:310 СОЦПРОФ: На 130 тысяч рублей могут оштрафовать организацию за непроведенный повторный инструктаж по охране труда 27.11.2023, 12:270 Ведущий телепрограммы «Вокруг света» пригласил россиян в Псков на Новый год 27.11.2023, 12:200 Две бани сгорели в Псковском районе на выходных
27.11.2023, 12:080 Около 800 животных погибли в аквариуме Севастополя из-за затопления 27.11.2023, 12:060 Начинается видеотрансляция программы «Беседка» о ремонтной программе «Псковских тепловых сетей» 27.11.2023, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 27 ноября 27.11.2023, 11:520 Три человека погибли на дорогах Псковской области за неделю
27.11.2023, 11:430 В Киргизии представили юбилейный календарь Пушкинского заповедника 27.11.2023, 11:300 Конференция «Земля Псковская, древняя и современная» открылась в Пскове  27.11.2023, 11:190 Жилой дом с мансардным этажом горел в Великих Луках 27.11.2023, 11:160 Исполнилось 80 лет со дня трагических событий в деревне Красуха Порховского района
27.11.2023, 11:070 «Постскриптум»: Решения президента, последствия снегопада и нужны ли опросы населения по оценке мэров? 27.11.2023, 10:500 Дорожники продолжают расчистку улиц Пскова от снега. ФОТО 27.11.2023, 10:420 Легковой автомобиль горел в Пскове из-за короткого замыкания 27.11.2023, 10:400 30-й выпуск проекта «Истфакт»: Сокровища Острова
27.11.2023, 10:350 «Беседка»: Об итогах ремонтного сезона «Псковских тепловых сетей» 27.11.2023, 10:280 Сбер представил платформу Voice AI для повышения лояльности клиентов бизнеса 27.11.2023, 10:160 Названы лауреаты первой национальной премии «Лидеры искусственного интеллекта» 27.11.2023, 10:060 Бюджет Пскова в первом чтении предстоит принять депутатам 30 ноября
27.11.2023, 09:530 Тригорскому подарили ложку Евпраксии Вульф 27.11.2023, 09:430 Сильный снег начнется в Псковской области 27 ноября 27.11.2023, 09:300 Минфин может обязать глав регионов лично отвечать за дефицит бюджета 27.11.2023, 09:150 Бизнес уплатит со скидкой 225 млрд налога на сверхприбыль
27.11.2023, 09:000 Более 20% жителей СЗФО категорически не хотят, чтобы их руководство веселилось вместе с ними на корпоративах 27.11.2023, 08:450 Россияне стали чаще брать кредиты на технику 27.11.2023, 08:300 Псковская область заняла 72 место по способности жителей накопить 1 миллион рублей 27.11.2023, 08:110 В России предлагают лишать свободы до 7 лет за контрабанду жидкостей для вейпов
27.11.2023, 07:550 Названо основание для увеличения пенсий тем, кого не затронет индексация 27.11.2023, 07:350 Как выгодно распорядиться деньгами до конца года, объяснил эксперт 27.11.2023, 07:190 Небольшой снег в отдельные дни прогнозируют на Северо-Западе России 27.11.2023, 07:000 Отдельное наказание за мелкие взятки чиновниками и менеджерами введут в России
27.11.2023, 00:580 Мощный ураган обрушился на Крым, полмиллиона человек остались без света 27.11.2023, 00:393 «МК» сообщил о новой жертве великолучанки, обвиняемой в убийстве своих детей 26.11.2023, 23:260 Глава Донской митрополии, уроженец Порхова совершил паломничество к святыням Псковской земли 26.11.2023, 22:000 В Госдуме предложили способ выхода России из «демографической ямы»
26.11.2023, 21:330 Минсельхоз не ожидает значительного повышения цен на продукты к Новому году 26.11.2023, 21:050 Полиция призвала псковичей не оставлять детей без присмотра в комнатах с открытыми окнами 26.11.2023, 20:270 Найден потенциальный способ продления жизни 26.11.2023, 19:580 Федерации фехтования Псковской области исполнилось 50 лет
26.11.2023, 19:170 Международный хоккейный турнир пройдет в Пскове 26.11.2023, 19:030 Импорт виски в РФ вырос в 4 раза 26.11.2023, 18:560 Стало известно, как подержанные автомобили подорожали в России в ноябре 26.11.2023, 18:260 Бесхозные постройки горели в районах Псковской области
26.11.2023, 17:470 На возрождение псковских объектов культурного наследия требуется не менее 10 млрд рублей 26.11.2023, 17:112 Митрополит Тихон: Кот Владыка и бульдог Хрюнстон прибыли в Крым 26.11.2023, 16:430 Определены обладательницы титулов «Мисс/Миссис Псков 2023» 26.11.2023, 15:583 Депутат Козловский назвал перспективные направления сотрудничества РФ и Ирана
26.11.2023, 15:440 Конкурс красоты без шпилек и подковерных игр 26.11.2023, 15:260 Щенок спасен при пожаре в Псковской области 26.11.2023, 14:510 Путин на следующей неделе выступит на Всемирном русском народном соборе 26.11.2023, 14:160 Причины появления галлюцинаций за рулем назвала водителям псковская ГИБДД
26.11.2023, 13:442 Стоматолог удалил ребенку коренной зуб вместо молочного и прикрепил его обратно проволокой 26.11.2023, 13:111 Первый выпускной курсантов Центра военно-спортивной подготовки «Воин» прошел в Пскове. ФОТО 26.11.2023, 12:521 Борис Елкин: Спасибо всем мамам за тепло и нежность 26.11.2023, 12:342 Во Франции вспыхнули беспорядки после гибели подростка
26.11.2023, 12:120 Матерей и вдов погибших героев поздравили в Псковской области 26.11.2023, 12:032 Стоимость мандаринов может сравняться с ценой красной икры 26.11.2023, 11:510 Безработная великолучанка фиктивно зарегистрировала иностранцев 26.11.2023, 11:381 Школьник пострадал от взрыва найденной отцом кофемолки
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru